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手搖飲拚霜淇淋！歇腳亭楊枝甘露加小美冰淇淋　這家喝榴槤莎莎

▲超商引爆霜淇淋大戰！手搖飲歇腳亭回歸季節限定芒果系列，把夏天必喝的「楊枝甘露」加入整球小美冰淇淋！功夫茶則將濃郁金枕頭榴槤，搭配香草冰淇淋打成「泰式榴槤莎莎」。（圖／歇腳亭提供）
▲超商引爆霜淇淋大戰！手搖飲歇腳亭回歸季節限定芒果系列，把夏天必喝的「楊枝甘露」加入整球小美冰淇淋！功夫茶則將濃郁金枕頭榴槤，搭配香草冰淇淋打成「泰式榴槤莎莎」。（圖／歇腳亭提供）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣越來越熱，超商引爆霜淇淋大戰！手搖飲也不甘示弱，歇腳亭回歸季節限定芒果系列，夏天必喝的「楊枝甘露」加入整球小美冰淇淋！功夫茶則把濃郁金枕頭榴槤，搭配香草冰淇淋打成「泰式榴槤莎莎」。

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⚡️歇腳亭：喝爆台灣芒果！「楊枝甘露」加小美冰淇淋
歇腳亭回歸去年夏天大受好評的「就J樣 我鮮芒」，季節限定芒果系列新飲品，主打一杯就能喝到所有夏天必喝的元素，「楊枝甘露」以台灣芒果打成冰沙，再放入芒果切丁與整球小美冰淇淋，並搭配手工鮮奶油、葡萄柚果粒與綠茶凍，把港式甜品楊枝甘露玩到極致，沁涼香甜又爽口，還咬得到豐富飽滿的口感，一網打盡水果控、咀嚼控。

▲配料澎湃的「楊枝甘露」85元。（圖／歇腳亭提供）
▲配料澎湃的「楊枝甘露」85元。（圖／歇腳亭提供）
「爆粒鮮芒茶凍」則將香甜芒果打成冰沙後，結合甘醇綠茶再加入滑溜綠茶凍與芒果切丁，一次喝到2種芒果口感與2種綠茶風味。頂端有鹹香起司奶蓋的「蓋士鮮芒奶酪」，中段是香甜芒果冰沙與新鮮芒果切丁，底部則喝得到奶香味十足的手工鮮奶酪；記得喝的時候要將吸管從下往上吸起，就能每一口都吸到芒果與奶香，香甜融合的老饕喝法不能不知啊。

▲左起：「爆粒鮮芒茶凍」70元、「蓋士鮮芒奶酪」80元。（圖／歇腳亭提供）
▲左起：「爆粒鮮芒茶凍」70元、「蓋士鮮芒奶酪」80元。（圖／歇腳亭提供）
⚡️功夫茶開喝水果之王！「泰式榴槤莎莎」加香草冰淇淋
功夫茶全台首創「泰式榴槤莎莎」，將來自泰國的金枕頭濃郁榴槤在冷凍狀態，加上香草冰淇淋打成滑順口感的冰沙，沒有常溫榴槤的強烈氣味，把水果之王的香甜全部濃縮到榴槤肉裡，喝起來口感就是滑順的冰淇淋，平常不吃榴蓮的人也會喜歡。

▲中杯「榴槤莎莎優格」期間優惠110元（原價120元）。（圖／功夫茶提供）
▲中杯「榴槤莎莎優格」期間優惠110元（原價120元）。（圖／功夫茶提供）
並一同回歸「莎莎優格」系列，除了過去熱賣的「芒果莎莎優格」，今年再新推出「榴槤莎莎優格」，還提醒粉絲喝之前記得要攪拌28下，會越喝越濃郁，夏天熱愛水果的手搖飲粉絲們，又有新的口味可嚐鮮了。

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