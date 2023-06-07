長期便秘竟是大腸無力症？醫教飲食調整等３招治療改善！

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便祕和大腸無力症的關聯？陳威智醫師指出，一般人排便的次數可為1天至3天一次不等，超過3天沒有排便就可以視為便秘，而大腸無力症則可能達到5-7天或是更久，且需相當用力或以藥物輔助，而結果往往也差強人意。
大腸無力症常見６原因：大腸無力症原因大多還有待研究，目前許多研究認為大多和遺傳有關，例如左下腹的乙狀結腸較長，此處為大腸主要吸收水分、堆積糞便之處，較長也就難以推進、容易堆積糞便。其他引起大腸無力症的因素也包括腸道神經節較少、或是運動較少、人體老化等，使得蠕動的速率、頻率較低，形成無力。另外，自小沒有養成固定排便習慣、或是生活工作等形成的心理壓力、以及荷爾蒙影響也都有可能有所關連，荷爾蒙影響也正是為什麼便祕較常發生在女性族群身上。
長期便祕可能增加腸癌發生率？提醒民眾，便秘情況不論是否為大腸無力症，糞便毒素長期累積在身體當中，都有可能形成慢性發炎、甚至增加腸癌發生機率，應盡早改善。
如何飲食改善大腸無力症？醫指3方向調整有助改善！
陳威智醫師表示，即便是診斷出大腸無力症，一樣可以透過飲食方式進行改善。飲食方向需每日攝取足夠的水分，一日至少2000c.c.。攝取高膳食纖維蔬果，可選擇鳳梨、奇異果、火龍果、草莓等。另外油脂也相當重要，許多減重者、特別是女性，常會因為控制飲食而缺乏攝取油脂，但油脂也是人體必需營養，缺乏也容易造成便秘，建議每日應至少攝取30c.c.，這從雞胸肉上也能攝取得到。並也建議避免油炸、手搖飲、辣物等高油脂、高糖份等刺激性食物，以免增加腸道負擔。
治療便祕、大腸無力症３方向！醫籲盡早檢查排除常癌可能。
藥物治療：陳威智醫師也表示，治療便秘、大腸無力症最基本的第一步建議就醫檢查找出原因，上述飲食調整若遲遲未見改善，接下來就會是藥物治療，例如增加腸胃蠕動的軟便劑、或較激烈一點、刺激腸道的灌腸。不過也得留意部分藥物可能使腸道出現依賴性，停藥腸道蠕動可能就又下降。因此用藥前還是鼓勵民眾先進行檢查，並與醫師詳細討論後開立藥物為佳。
手術治療：若藥物也還是無法改善，接下來則可考慮進行手術治療：截腸手術，顧名思義就是截下其中一段腸道，縮短排便所需經歷的過程，達改善便秘的效果，切除的部位大多是較長、引起大腸無力症的乙狀結腸。陳威智醫師表示，這項手術常見也運用在腸癌治療，視醫師技術通常相當安全、後遺症機率可說近乎於零，現也隨醫學進步，手術有別於以往的開腹手術，多以腹腔鏡微創手術進行，在經驗充足的醫師手術下，無傷害到輸卵管等器官不會造成不孕。
陳威智醫師也提醒，便祕的原因其中也包括腸癌，因腫瘤阻塞腸道而引起便秘，提醒若發現自己排便習慣改變，應盡早檢查，以例排除腸癌的可能性。
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