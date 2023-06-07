鼻竇炎十大症狀！　一圖秒懂與感冒、過敏性鼻炎有何不同

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鼻竇炎是因為感染或體質等因素引起發炎反應，造成鼻腔及鼻竇黏膜發炎、鼻竇口阻塞。估計台灣約有15-20%、超過300萬人罹患慢性鼻竇炎，而慢性鼻竇炎合併鼻息肉是鼻竇炎類型中的「困難治療類型」。
老是鼻塞流鼻涕 如何區分鼻竇炎、感冒、鼻過敏？如何及早發現慢性鼻竇炎合併鼻息肉的警訊呢？戴志展表示，鼻竇炎的臨床症狀多樣且缺乏特異性，大部分症狀跟感冒、過敏性鼻炎類似，很容易混淆，如果未能正確辨別及早診斷，治療預後將大受影響。
不同於感冒無色黏稠鼻涕或過敏性鼻炎的清澈水狀鼻涕，典型的鼻竇炎會出現黃綠色濃稠鼻涕，且伴隨黃鼻涕倒流、咳嗽、或兩頰或前額脹痛等症狀。而且，一症狀持續般感冒大多會在1、2週就能痊癒，但鼻竇炎的黃膿鼻涕常常是超過2週以上，持續超過1個月為急性鼻竇炎，持續3個月以上則屬於「慢性鼻竇炎」。
戴志展強調：「拖越久越難治療！」一般的急性鼻竇炎，若能及早正確診斷，多數經藥物治療都可改善；但若是超過3個月，鼻竇黏膜開始變化，細菌「築牆」保護自己，一般藥物不易穿透，需要用「尖端武器」，也就是內視鏡手術才可能清除乾淨。
慢性鼻竇炎合併鼻息肉恐難治療 手術後半年復發率3成5！台彎鼻科醫學會理事長葉德輝表示，鼻竇炎若未完全治好，導致鼻黏膜長期發炎，就可能長出息肉，即為慢性鼻竇炎合併鼻息肉。台灣慢病鼻竇炎合併鼻息肉盛行率約占20-33%。文獻指出，病友因鼻塞引起的睡眠障礙風險高2倍以上，90％患者出現嗅覺會味覺改變，且嗅覺喪失導致發生危險事件的風險增加3倍，嗅覺完全喪失者有較高的憂鬱、焦慮以及恐懼症風險，連帶工作生產力也受影響。另外，部分病友可能併發眼眶蜂窩組織炎、腦膜炎、腦膿瘍等嚴重併發症。
臨床治療慢性鼻竇炎方針為「先內科再外科」，先以鼻噴或口服類固醇藥物治療，嚴重者再進行鼻竇內視鏡手術，目的是移除阻塞鼻竇之異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流。
然而，葉德輝分享一份追蹤長達10年的報告，針對健保資料庫中逾6萬名接受內視鏡鼻竇炎手術的患者進行分析，發現將近15％慢性鼻竇炎患者在6年內二度接受手術。原因包括術後追蹤不足、自我照護不佳與持續抽菸，也與第二型發炎反應為主的慢性鼻竇炎密切相關。國外研究顯示，8成慢性鼻竇炎合併鼻息肉病友屬於第二型發炎反應的體質，術後半年復發比率高達3成5。若合併氣喘者，再手術的風險相對高。
第二型發炎反應體質 生物製劑減少反覆手術之苦慢性鼻竇炎合併鼻息肉病友如何知道自己是否為第二型發炎反應體質呢？葉德輝指出，只要透過抽血或息肉切片化驗，符合三項指標中的一項，即屬於第二型發炎反應體質。
- 組織嗜酸性球≧10/hpf
- 血液嗜酸性球 ≧250/μL
- IgE總量≧100 IU/mL
鼻病預後2關鍵：及早診斷、精準治療台彎鼻科醫學會指出，鼻子是人體執掌呼吸與嗅覺功能的重要器官，外觀小小一個，卻包括鼻腔與上頜竇、篩竇、額竇和蝶竇等4對鼻竇，加上連結的神經網絡錯綜複雜，同一症狀的背後疾病可大可小，若是讓身體長期處於慢性發炎，甚至可能造成鼻息肉的增生或是影響到下呼吸道（如胸腔、肺部）的健康。因此，有慢性鼻病的病友應提高警覺，盡快諮詢鼻科專科醫師，才能及早正確診斷與精準治療，保有較佳的預後。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58130
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