不只是裝飾？生魚片旁為何總放「塑膠葉」 壽司師傅親曝真相
到日本料理店經常會吃生魚片，仔細觀察的話，會發現魚肉下方或是與魚肉之間，經常會擺放一片綠色的假葉子。就有網友好奇，每次吃生魚片時，都能看到擺盤有這樣的東西，他在社群平台發問：「有人知道它的用途嗎？」內行人一看立刻解答：「可以把不同食物隔開」。
記者葉盛耀/綜合報導
原PO在Dcard發問，吃生魚片時，師傅都會在魚肉旁擺上像是葉子的塑膠片，既不能吃、又不像純裝飾，好奇其真實用途。不少人看到後紛紛解答，「隔開味道，也是增加美感」、「原本是紫蘇葉，可以吃～跟生魚片一起吃會有不同風味，塑膠的除了是防止味道沾染，還有為了擺盤漂亮、整體色彩之類的，然後還有為了省成本」。
《NOWnews今日新聞》詢問日本料理資歷近30年、掌管藝廊創作壽司與五郎時食的胡財賓師傅，他解釋，在日本料理中常會用到「笹葉（ささは，sasa ha）」，也就是一種竹葉，能雕刻成特別形狀，可以襯生魚片等食材，甚至偶爾和菓子也見得到。
而這種塑膠葉片則通常被稱為「山形葉」，平價壽司店或是有顧客要外帶生魚片、壽司時，為了將不同魚種的刺身隔開，避免食材味道互相沾染，就會用山形葉將之隔開。
胡財賓也提到，大致上高檔或是遵循傳統的日料大多採用笹葉，另外更常見的是紫蘇葉，襯著時可增加生魚片的香氣，也能夠與生魚片一同食用，類似香料的用意。