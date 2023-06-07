政壇性騷案連環爆　民眾黨團籲：不分黨派落實性別平權

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賴香伶指出，根據勞動部2022年「僱用管理及工作場所就業平等概況」調查顯示，98.7%男性未曾遭遇性騷擾、女性則佔96.7%，其中隱藏多少黑數不得而知。不少被害者沒有提出申訴，通報制度失靈是一大主因，包含申訴管道不健全、後期的輔導和懲處不完備，更可能有「球員兼裁判」情形，若雇主就是加害人，員工想提行政申訴孤立無援，因此改革制度是當務之急。
立委張其祿直言，一連串性騷案件，顯示在台灣「因權力失衡而受害」並非突發現象，目前社會氛圍仍存在「大局為重」觀念，無形中強化加害者膽量，以僥倖心態繼續犯下罪行，最終淪為惡性循環。
張其祿表示，政黨做為民意的代表者，有責任提供性平教育訓練，強化政治工作者平權意識；對於受害者，各界應給予更多善意，包含立法保護性騷擾吹哨者、延長性騷擾追訴期。
立委吳欣盈指出，職場上的權力不對等，更需要主管鼓勵被害人勇敢站出來，主動協助迅速進入申訴程序，讓制度幫忙釐清及解決問題。最重要的是，避免對受害者忽視、貶低、指責及污名化，而是給予最大地尊重及同理。
吳欣盈強調，性暴力是必須被正視的問題，而且不論受害者是什麼性別，都應該獲得同等關注。社會應該撐起安全的對話空間，給予更多理解和支持，同時也要暢通受害者尋求救濟及心理諮商的管道。
立委陳琬惠表示，民進黨接連爆出的性騷擾案例只是冰山一角，由於權力結構不平等，性騷擾在各行各業普遍存在，社會迫切需要共同努力，對抗這種侵害人權的野蠻行為。
陳琬惠強調，敵人是不友善的父權、性暴力的社會制度與權力結構，別落於黨派間的黨同伐異，否則將無法真正解決問題，還會讓勇敢的揭露者受到二次傷害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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