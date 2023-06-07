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政壇性騷案連環爆　民眾黨團籲：不分黨派落實性別平權

▲政壇性騷案連環爆　民眾黨團籲：不分黨派落實性別平權（圖／民眾黨團提供）
▲政壇性騷案連環爆　民眾黨團籲：不分黨派落實性別平權（圖／民眾黨團提供）

記者邱新博／台北報導

政壇短短一週爆出十多起性騷擾案件，如今社會各界的受害者也陸續浮現，凸顯權勢性騷、職場性騷已成為普遍的社會問題，多數受害者顧慮社經地位，或因害怕二度傷害選擇隱忍，形成龐大的「性騷黑數」。民眾黨立法院黨團今（7）日呼籲不分黨派共同努力，杜絕權勢性騷、落實性平教育，政治人物更該以身作則，別再把性騷當成政治鬥爭的工具，完善制度好好接住每個人。

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立委賴香伶指出，近期爆發的性騷擾案件多涉及「權勢」或「上對下」關係，被害人礙於身分或其他顧慮選擇隱忍，成為「性騷黑數」。

賴香伶指出，根據勞動部2022年「僱用管理及工作場所就業平等概況」調查顯示，98.7%男性未曾遭遇性騷擾、女性則佔96.7%，其中隱藏多少黑數不得而知。不少被害者沒有提出申訴，通報制度失靈是一大主因，包含申訴管道不健全、後期的輔導和懲處不完備，更可能有「球員兼裁判」情形，若雇主就是加害人，員工想提行政申訴孤立無援，因此改革制度是當務之急。


立委張其祿直言，一連串性騷案件，顯示在台灣「因權力失衡而受害」並非突發現象，目前社會氛圍仍存在「大局為重」觀念，無形中強化加害者膽量，以僥倖心態繼續犯下罪行，最終淪為惡性循環。


張其祿表示，政黨做為民意的代表者，有責任提供性平教育訓練，強化政治工作者平權意識；對於受害者，各界應給予更多善意，包含立法保護性騷擾吹哨者、延長性騷擾追訴期。


立委吳欣盈指出，職場上的權力不對等，更需要主管鼓勵被害人勇敢站出來，主動協助迅速進入申訴程序，讓制度幫忙釐清及解決問題。最重要的是，避免對受害者忽視、貶低、指責及污名化，而是給予最大地尊重及同理。

吳欣盈強調，性暴力是必須被正視的問題，而且不論受害者是什麼性別，都應該獲得同等關注。社會應該撐起安全的對話空間，給予更多理解和支持，同時也要暢通受害者尋求救濟及心理諮商的管道。

立委陳琬惠表示，民進黨接連爆出的性騷擾案例只是冰山一角，由於權力結構不平等，性騷擾在各行各業普遍存在，社會迫切需要共同努力，對抗這種侵害人權的野蠻行為。

陳琬惠強調，敵人是不友善的父權、性暴力的社會制度與權力結構，別落於黨派間的黨同伐異，否則將無法真正解決問題，還會讓勇敢的揭露者受到二次傷害。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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