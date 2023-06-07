吳宗憲出席畢業典禮造成轟動！卻害慘女兒「尷尬難受20年」
《小明星大跟班》明（8）日晚間10點播出「我爸媽比小孩還小孩，怎麼講都講不聽」，在聽完來賓甄莉和兒子Sky的相處模式後，吳宗憲則有感而發地分享，有次出席二女兒Vivian的畢業典禮，卻害了女兒尷尬難受20年。
記者詹鎰睿/綜合報導
鄭仲茵的女兒黛拉抱怨，媽媽在她房間裝監視器，「她說是為了防小偷，可是我覺得她是想要觀察我，譬如我電話講到一半，她會突然開房門說『是要講多久，在談戀愛是不是』？或者我起床但還沒出房門，她就會說『是多不想出來』？讓我覺得很恐怖。」即便鄭仲茵強調是因為家裡曾遇過小偷，才在朋友的建議下裝設監視器，但在場來賓還是不太認同這個做法，認為要留給女兒私人空間。
此外，黛拉也抱怨媽媽很愛干涉她的交友圈，吳宗憲則以自身經驗建議鄭仲茵不要干預過頭：「女兒生日，她朋友點了我一系列的歌，我以為大家都喜歡我，後來我買完單說要先離開，我前腳一離開，裡面像國慶一樣，還切歌。」
甄莉的兒子Sky則是希望媽媽別在外面對他又摟又抱：「每次在外面她都一直抱我、親我，學校同學模仿我，讓我覺得很丟臉。」不過甄莉卻認為自身行為沒有不妥，因為不論Sky長多大，都是她的寶貝兒子：「而且我也只剩現在，當他開始交女友，他就不會理我啦！」
吳宗憲也勸甄莉別想太多，他認為只是青春期的孩子怕尷尬而已：「我去參加二女兒的畢業典禮，一到門口所有人都說『哇！他就是Vivian的爸爸』，校長也說『妳都沒講妳爸爸是吳宗憲』，她從頭到尾臉都尷尬，而且還難受尷尬了20年。」