吃熱炒也要開後宮席！清大校友直播揭王丹性騷行徑　願公開對質

名家論壇》黎榮章／郭台銘還有獨立參選的可能嗎？

▲國民黨確定徵召侯友宜後，郭台銘的聲量迅速下滑，獨立參選的可能性低。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲國民黨確定徵召侯友宜後，郭台銘的聲量迅速下滑，獨立參選的可能性低。（圖／翻攝郭台銘臉書）

文／黎榮章

國民黨正式徵召侯友宜參加2024總統大選，原本積極爭取黨內參賽資格的郭台銘，近來又有新招，30日他到金門出席迎城隍活動，晚上和柯文哲在海邊牽手散步、並肩看海。郭柯合體引發政壇熱議，到底是「郭柯合」還是「柯郭合」？藍白還有沒有整合空間？甚至如果郭柯沒有合，郭台銘有沒有可能獨立連署參選？都成為眾人關注焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過QuickseeK快吸輿情資料庫觀察郭台銘近兩個月來的網路聲量趨勢，郭台銘宣布參選後，先分別出訪美日，然後又舉辦全國巡迴造勢活動，密集拋出議題，包括核融合發電、將政府內控公司化等，雖然存在正反意見，但網路上的討論確實熱烈，在這段期間，郭台銘平均每天可以創造1.7萬則聲量，單日最多也曾創下5.4萬則聲量高峰；但隨著國民黨中常會在5月17日確定徵召侯友宜，郭台銘聲量隨即下滑消沉，平均每天聲量只剩下9千多則，且大部分的日子的聲量在6.3則以下，沒有再帶出其他討論，已難再吸引關注。

▲郭台銘：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲郭台銘：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
另方面，透過臉書「郭粉」粉專專頁、私密社團的網路聲量趨勢，來檢驗郭粉能量。可以發現郭粉的聲量跟郭台銘本人網路聲量曲線走勢大致相同，在侯友宜正式被徵召後，郭粉社團的動能消沈很快，在侯被徵召前，郭粉社群平均每天能創造3.1千則聲量，最高當日聲量達到1.7萬則，而在侯確定被國民黨徵召後，郭粉社群平均每天只能創造2.3千則，甚至曾有單日聲量只有二位數。對比近年來國民黨內部常被討論的族群——韓粉，韓粉動能明顯較強，在韓國瑜淡出政治舞台後，韓粉無論線上線下依舊持續運作，能量驚人，而從前述數據來看，郭粉未能展現出這樣的動能。

▲臉書「郭粉」粉專、社團：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲臉書「郭粉」粉專、社團：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
進一步分析5月17日國民黨徵召侯友宜後，郭粉社群的意向為何？透過對社群內的留言內容進行類聚分析，結果發現，有41%的聲量表示支持「郭柯配」、37%的聲量表示會「改支持柯文哲」，這兩者是郭粉社群的主流意見。其他大致上其實也是支持郭柯配，例如有8%認為郭柯配才能下架民進黨、7%為郭柯配加油、7%認為郭應該跟柯合作。 顯然「唯一支持郭台銘」不是郭粉社團裡的唯一選項，支持郭柯配、稱要改投柯的聲音大有人在。可見，郭粉忠誠度並不如預期的高，轉投柯文哲的聲音也來得很快。

▲臉書「郭粉」社團：柯文哲相關留言內容　主題風向分析（圖／QuickseeK提供）
▲臉書「郭粉」社團：柯文哲相關留言內容　主題風向分析（圖／QuickseeK提供）
郭粉社群中有將近4成的聲量迅速轉換，表示將改支持柯文哲，不難想像一部分的郭粉其實和「厭惡藍綠」的選民有所重疊，郭台銘或許一度成為這些人的寄託，但身為成功商人的他，轉身參與政治時間不長，無論是對政治記者的應答，或在各種造勢活動上的舞台魅力，都還無法成為一個極具個人魅力的政治人物，過去一段時間的「驚句」連發也未能成為深植人心的「金句」，因此難以在短時間培養出「鐵粉」，從數據也可以看見，無論是郭台銘本人的聲量、郭粉的動能都消退很快，郭台銘若要獨立參選，可能需要付出更多努力。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

名家論壇》吳崑玉／權力是最好的春藥　更是穿腸的瀉藥

名家論壇》韋安／「5大理由」打臉劉家昌「愛國假象」！

名家論壇》單厚之／台版metoo連環爆！國民黨永遠也撿不到槍

名家論壇》何仁崴／談談性騷擾，別來性騷擾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀