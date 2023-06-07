名家論壇》黎榮章／郭台銘還有獨立參選的可能嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
另方面，透過臉書「郭粉」粉專專頁、私密社團的網路聲量趨勢，來檢驗郭粉能量。可以發現郭粉的聲量跟郭台銘本人網路聲量曲線走勢大致相同，在侯友宜正式被徵召後，郭粉社團的動能消沈很快，在侯被徵召前，郭粉社群平均每天能創造3.1千則聲量，最高當日聲量達到1.7萬則，而在侯確定被國民黨徵召後，郭粉社群平均每天只能創造2.3千則，甚至曾有單日聲量只有二位數。對比近年來國民黨內部常被討論的族群——韓粉，韓粉動能明顯較強，在韓國瑜淡出政治舞台後，韓粉無論線上線下依舊持續運作，能量驚人，而從前述數據來看，郭粉未能展現出這樣的動能。
進一步分析5月17日國民黨徵召侯友宜後，郭粉社群的意向為何？透過對社群內的留言內容進行類聚分析，結果發現，有41%的聲量表示支持「郭柯配」、37%的聲量表示會「改支持柯文哲」，這兩者是郭粉社群的主流意見。其他大致上其實也是支持郭柯配，例如有8%認為郭柯配才能下架民進黨、7%為郭柯配加油、7%認為郭應該跟柯合作。 顯然「唯一支持郭台銘」不是郭粉社團裡的唯一選項，支持郭柯配、稱要改投柯的聲音大有人在。可見，郭粉忠誠度並不如預期的高，轉投柯文哲的聲音也來得很快。
郭粉社群中有將近4成的聲量迅速轉換，表示將改支持柯文哲，不難想像一部分的郭粉其實和「厭惡藍綠」的選民有所重疊，郭台銘或許一度成為這些人的寄託，但身為成功商人的他，轉身參與政治時間不長，無論是對政治記者的應答，或在各種造勢活動上的舞台魅力，都還無法成為一個極具個人魅力的政治人物，過去一段時間的「驚句」連發也未能成為深植人心的「金句」，因此難以在短時間培養出「鐵粉」，從數據也可以看見，無論是郭台銘本人的聲量、郭粉的動能都消退很快，郭台銘若要獨立參選，可能需要付出更多努力。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com