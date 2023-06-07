耳鳴嗡嗡聲睡不著 求助中醫調理＋穴位針灸治療助好眠

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耳鳴是肝鬱化火 內服中藥治療林先生抱著姑且一試尋求中醫的協助，經台南市立醫院趙念廷醫師診治，認為耳鳴是情志不舒造成肝鬱化火所引起。林先生第一次針灸搭配內服中藥後，就覺得整個人輕鬆許多也比較好睡，讓他有信心更認真回診。
持續治療數個月後，雖然耳鳴聲尚未完全消失，但已能控制在白天時幾乎聽不到聲音，日常生活也漸漸回歸正軌，心情跟剛發病時比起來放鬆了許多，晚上睡覺時也不會受到耳鳴干擾，沒有失眠問題。
耳鳴是情緒壓力 穴位針灸也有用趙念廷中醫師指出，耳鳴會與情緒、壓力等有關，中醫認為肝脈絡於耳，肝氣鬱滯會影響耳朵的生理功能，造成如耳鳴等症狀。常用處方如柴胡疏肝湯、加味逍遙散等可疏肝理氣，進而起到治療的功效；此外，針刺穴道如經外奇穴的安眠一、安眠二等，可達鎮靜安神之效，不僅改善失眠的問題，睡得好耳鳴聲也有機會變小聲。
日常這樣做 避免情緒、睡眠、耳鳴三者交互影響趙念廷醫師也提醒，睡覺時也可利用些許的環境音，如舒適的輕音樂來遮蔽耳鳴音，就寢前也盡量不要看電視、滑手機以減少對大腦的過度刺激，此外，情緒與睡眠問題與耳鳴之間往往互相影響，有些病人的耳鳴會影響睡眠品質，而失眠又造成隔日耳鳴聲加大，因此在治療上需要通盤的考量，才能事半功倍。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58083
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