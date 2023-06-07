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耳鳴嗡嗡聲睡不著 求助中醫調理＋穴位針灸治療助好眠

耳鳴嗡嗡聲睡不著 求助中醫調理＋穴位針灸治療助好眠
耳鳴嗡嗡聲睡不著 求助中醫調理＋穴位針灸治療助好眠

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】54歲林先生平時容易緊張、個性較為急躁，前陣子因為工作壓力較大，左耳便開始出現細微的耳鳴聲，一開始還算小聲便不以為意，沒想到經過一個月後，症狀不僅沒有減緩反倒愈來愈大聲，甚至吵到晚上睡不著。心急如焚的他，前往耳鼻喉科檢查，檢查發現耳朵沒有明顯異常，推測是退化或是自律神經失調所造成。服了西藥但症狀卻仍不見改善，林先生更急了，心情也更焦慮不安，開始四處求醫，但耳鳴聲依然存在，甚至得到可能要一輩子跟耳鳴聲共存，令人心碎的答案。

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耳鳴是肝鬱化火　內服中藥治療

林先生抱著姑且一試尋求中醫的協助，經台南市立醫院趙念廷醫師診治，認為耳鳴是情志不舒造成肝鬱化火所引起。林先生第一次針灸搭配內服中藥後，就覺得整個人輕鬆許多也比較好睡，讓他有信心更認真回診。

持續治療數個月後，雖然耳鳴聲尚未完全消失，但已能控制在白天時幾乎聽不到聲音，日常生活也漸漸回歸正軌，心情跟剛發病時比起來放鬆了許多，晚上睡覺時也不會受到耳鳴干擾，沒有失眠問題。

耳鳴是情緒壓力　穴位針灸也有用

趙念廷中醫師指出，耳鳴會與情緒、壓力等有關，中醫認為肝脈絡於耳，肝氣鬱滯會影響耳朵的生理功能，造成如耳鳴等症狀。常用處方如柴胡疏肝湯、加味逍遙散等可疏肝理氣，進而起到治療的功效；此外，針刺穴道如經外奇穴的安眠一、安眠二等，可達鎮靜安神之效，不僅改善失眠的問題，睡得好耳鳴聲也有機會變小聲。

日常這樣做    避免情緒、睡眠、耳鳴三者交互影響

趙念廷醫師也提醒，睡覺時也可利用些許的環境音，如舒適的輕音樂來遮蔽耳鳴音，就寢前也盡量不要看電視、滑手機以減少對大腦的過度刺激，此外，情緒與睡眠問題與耳鳴之間往往互相影響，有些病人的耳鳴會影響睡眠品質，而失眠又造成隔日耳鳴聲加大，因此在治療上需要通盤的考量，才能事半功倍。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58083

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