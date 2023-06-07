宣明智搭肩合照整合郭台銘？侯友宜：大家都是好朋友

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（7）日在市政會議後受訪，針對昨晚與聯電榮譽副董事長宣明智餐敘，是否代表宣明智要扮演與鴻海集團創辦人郭台銘溝通的橋梁？侯友宜強調，大家都是好朋友，宣董在青年培育上也扮演很重要的角色，重申昨天談到最多的是人才培育以及未來科技發展上的想法。
記者吳嘉億／新北報導
對於餐敘照片曝光，媒體記者問到，宣明智的手搭在侯友宜的肩膀上，外界關切是否象徵「挺郭派」整合成功？以及有無向宣明智請益？對此，侯友宜表示，跟宣明智是老朋友，自己當年在桃園擔任警察局長時，宣明智提供很多科技方向，像錄影監視系統的天羅地網，是全台灣第一個開始做，後來擔任警政署長時在全國推動，才有今天讓民眾安心的科技防護網。
侯友宜進一步說到，非常敬佩很多年來宣明智對待對科技產業的發展，對台灣來說，他是在經濟科技產業是很重要的推手，個人也非常尊重他。
至於昨日被問到「歲月靜好」，外界認為答非所問，記者也再問到之後是否會跟支持前高雄市長韓國瑜的「韓粉」和解？侯友宜對此則是說到，「歲月靜好」也要有人負重前行，要讓國家安定、讓人民能夠安居樂業，就有人要扛起責任；強調他「侯友宜」願意扛起責任，讓兩岸和平、台海區域穩定，更重要是讓國家能夠永續繁榮，要過好日子，一定要有人負重前行。