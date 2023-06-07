水庫準備接水！「超持久梅雨」下週要來了 全台有雨連下5天
昨（6）日生成的今年第3號颱風「谷超」，其路徑會在距離台灣1000多公里的位置迴轉，中央氣象局評估不會對台灣造成威脅，不過許多人渴望的「梅雨」終於要來了？氣象專家賈新興表示，台灣今年「梅雨滯留鋒週五（6月9日）報到，創下最晚記錄，下週開始台灣各地下雨的時間越來越長，雨勢越來越大，民眾一定要特別留意，甚至要做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
相較於5月進入梅雨季後，台灣前4波帶來降雨的鋒面，都是屬於「移動型」，時間較短暫，賈新興說明，週五開始，環境有利梅雨「滯留鋒面」建立，一直到下週五（9月16日）都會有明顯降雨出現，尤其是下週一至下週五，配合西風季風影響，基本上是「全台有雨，台中以北要小心大雨，中南部雨也不少」的情況。
至於本週後續的天氣情況，賈新興提及，明（8）日午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，花蓮有局部較大雨勢發生， 週五台灣位處微弱鋒面前緣，清晨台中以南沿海有局部短暫雨，新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，週末兩天受到微弱鋒面影響，各地有局部短暫陣雨。
此外，谷超颱風預計將往朝琉球群島東南方海域移動，距離台灣遙遠，對風力和雨勢都沒有明顯威脅，不過週五至週六，宜蘭、花蓮、台東及恆春半島附近，會受到谷超颱風帶來的長浪影響，民眾請避免不必要的海邊或海上活動。