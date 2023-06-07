車諾比核災後最嚴重！烏國水壩毀損　洪水釀生態災難

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國際能源署（International Energy Agency）在推特上表示，「位於上游100英里（約160公里）的扎波羅熱核電站專家正在密切監控風險，目前沒有直接的核風險」，不過如果大壩後面的水庫耗盡，將難以補充冷卻系統和運行柴油發電機。
烏克蘭前生態部長塞梅拉克（Ostap Semerak）向《衛報》表示，未來幾天和幾週可能會出現其他危險，因為洪水淹沒了城市、加油站和農場，農用化學品和石油產品會因此流入黑海，「這將對羅馬尼亞、喬治亞、土耳其和保加利亞產生影響，這對整個地區都是有害的。」塞梅拉克進一步表示，「我們的政府已經宣布，這是過去10年來歐洲最大的環境災難，我認為這可能是烏克蘭自1986年車諾比事故以來最嚴重的一次。」
烏克蘭非政府組織「環境人民法」（Environment People Law）負責人克拉夫琴科（Olena Kravchenko）表示，大壩毀損可能會為包括第聶伯河（Dnipro River）下游地區、河口和黑海沿岸生態系統都將面臨「前所未有的環境惡果」。河流將被房屋殘骸和危險化學物品污染，數個城市供水可能會減少或中斷，大片農田可能也無法灌溉，從而影響農作物，預估可能還會看到魚類、軟體動物和其他水生物種大規模死亡、棲息地廣泛破壞以及對具有生態意義的國家公園負面影響。此外，地雷還可能位移並被淤泥覆蓋，這將使它們更難定位和拆除。
大壩受損之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）召開安全委員會緊急會議，並譴責俄羅斯的襲擊簡直像是「大規模殺傷性的環境炸彈」。。烏克蘭檢察官表示，正在調查這一起可能造成「生態滅絕」的案件。目前尚不清楚是由誰所為，烏克蘭譴責是俄軍所為，莫斯科則指控烏軍應為此負責。