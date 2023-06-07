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車諾比核災後最嚴重！烏國水壩毀損　洪水釀生態災難

▲烏克蘭南部的卡科夫卡水壩遭破壞，洪水穿過破口奔騰而下，導致第聶伯河沿岸泛濫成災。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭南部的卡科夫卡水壩遭破壞，洪水穿過破口奔騰而下，導致第聶伯河沿岸泛濫成災。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

位於烏克蘭南部的卡霍夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）大壩6日傳出遭到破壞，滾滾洪水穿過破口奔騰而下，導致第聶伯河（Dnipro）沿岸泛濫成災。目前烏克蘭科學家正在等洪水消退才能全面評估對環境的影響，但烏克蘭前生態部長警告，大壩洪水氾濫，「很可能會成為該國自車諾比核災以來最嚴重的生態災難。」

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根據《衛報》報導，卡霍夫卡大壩是世界上最大的水壩之一，在6日傳出遭到破壞、部分坍塌之後，外界將這起事件形容成「環境災難」。有分析人士指出，損害規模將取決於釋放的水量和受損程度，但目前這2個關鍵因素仍是未知數，但已經迫使數千人撤離，國家公園遭到淹沒，並並危及數百萬人的供水。最壞的情況下，可能將對歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站構成長期威脅，還可能會將農業毒素和石化產品流入黑海。

國際能源署（International Energy Agency）在推特上表示，「位於上游100英里（約160公里）的扎波羅熱核電站專家正在密切監控風險，目前沒有直接的核風險」，不過如果大壩後面的水庫耗盡，將難以補充冷卻系統和運行柴油發電機。

烏克蘭前生態部長塞梅拉克（Ostap Semerak）向《衛報》表示，未來幾天和幾週可能會出現其他危險，因為洪水淹沒了城市、加油站和農場，農用化學品和石油產品會因此流入黑海，「這將對羅馬尼亞、喬治亞、土耳其和保加利亞產生影響，這對整個地區都是有害的。」塞梅拉克進一步表示，「我們的政府已經宣布，這是過去10年來歐洲最大的環境災難，我認為這可能是烏克蘭自1986年車諾比事故以來最嚴重的一次。」

▲烏克蘭南部的卡科夫卡水壩遭破壞並湧出大量洪水，烏國民眾只能冒險涉水。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭南部的卡科夫卡水壩遭破壞並湧出大量洪水，烏國民眾只能冒險涉水。（圖／美聯社／達志影像）
烏克蘭非政府組織「環境人民法」（Environment People Law）負責人克拉夫琴科（Olena Kravchenko）表示，大壩毀損可能會為包括第聶伯河（Dnipro River）下游地區、河口和黑海沿岸生態系統都將面臨「前所未有的環境惡果」。河流將被房屋殘骸和危險化學物品污染，數個城市供水可能會減少或中斷，大片農田可能也無法灌溉，從而影響農作物，預估可能還會看到魚類、軟體動物和其他水生物種大規模死亡、棲息地廣泛破壞以及對具有生態意義的國家公園負面影響。此外，地雷還可能位移並被淤泥覆蓋，這將使它們更難定位和拆除。

大壩受損之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）召開安全委員會緊急會議，並譴責俄羅斯的襲擊簡直像是「大規模殺傷性的環境炸彈」。。烏克蘭檢察官表示，正在調查這一起可能造成「生態滅絕」的案件。目前尚不清楚是由誰所為，烏克蘭譴責是俄軍所為，莫斯科則指控烏軍應為此負責。

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