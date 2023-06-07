台中議會性騷爭議釀自傷！綠營挺賴佳微、籲羅廷瑋收手

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴佳微則在短短8個小時內臉書連發8文，悲控「我活該一直被羅廷瑋性騷，精神崩潰是我的報應，精神崩潰的不當發言更罪該萬死」、「我活該，羅廷瑋做什麼都是對的，我活該被他欺凌至今」，措詞越來越強烈，下午還貼出自我傷害的血腥照片，家人連忙將她送醫，警方也趕到賴家關心。
昨深夜賴弟發文報平安，透露「姊姊一共吞了超過50幾顆藥物，這比起手部的傷勢更讓我們家人擔憂」，也感慨姊姊受刺激導致精神崩潰不當發言，去年底暫離政治後趨於穩定，不解羅廷瑋為何要大張旗鼓增加她的精神負擔，並強調「政治不該沒有人性，檢察官沒起訴，並不能代表事情沒發生」。
民進黨立委何欣純、林靜儀與多名綠營女議員，今（6）日站出來力挺賴佳微、要求羅廷瑋向賴佳微道歉。市議員陳淑華表示，事發時賴佳微明確表示不舒服，羅廷瑋當場反唇相譏「我沒吃那麼辣、阿姨」、「你越講我越要靠近」，事後還不斷訕笑、譏弄。昨天她趕到醫院探望賴佳微，賴媽媽眼眶泛淚，情緒快崩潰；她勸賴佳微不要想不開，賴只說「我好累」，自己同為女性政治人物，感同身受。
張家銨說，看到昨天記者會中，羅廷瑋笑著拿起不起訴處分書，她就直覺會出事！很多性平案件就出在沒有同理心，不知道自己犯錯。4年前導火線之後，羅廷瑋沒停止對賴佳微的身心煎熬，平日在議會「經過身邊時的輕語挑釁，我們都聽到了」，身邊親友努力想接住她的同時，羅廷瑋卻一再挑釁，導致賴出現長期創傷反應，再據此指控遭受賴「死亡威脅」。
張家銨說，當年發生衝突時，議員曾要求啟動性平調查，或把羅廷瑋送紀律委員會，議會卻沒進行調查，後續就是「去告啊！」一句話，讓兩造直接去法院。市議會身為勞保單位卻沒性平委員會，不僅無法處理議員被性騷事件，其他員工、助理也沒申訴管道。
張芬郁說，賴佳微這幾年狀況令人心疼、先是被酸民揶揄，羅廷瑋再北上開記者會，用政治力量化為最後一根稻草把她壓垮。羅廷瑋自己為人父、為人夫，「如果家裡女性發生這樣的事情，你要如何幫助？」張玉嬿、謝家宜、陳雅惠等女議員呼籲羅廷瑋收手，指出過去賴佳微是議員，社會氛圍尚無法得到足夠支持，如今只是台中市民，不該被大張旗鼓檢討、二度傷害逼上絕路。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「台版MeToo事件」相關新聞。