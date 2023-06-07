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台中議會性騷爭議釀自傷！綠營挺賴佳微、籲羅廷瑋收手

▲台中市綠營女性民代站出來力挺賴佳微、籲羅廷瑋收手。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.07）
▲台中市綠營女性民代站出來力挺賴佳微、籲羅廷瑋收手。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.07）

記者顏幸如／台中報導

近來全台掀起「#MeToo」熱潮，前民進黨市議員賴佳微4年前與國民黨市議員羅廷瑋在議場的性騷爭議，舊事再度於網路引戰，羅廷瑋昨到台北開記者會指控賴佳微對他「死亡恐嚇」，賴佳微因此情緒失控，在家自傷後送醫。民進黨立委何欣純、林靜儀與多名女議員今站出來力挺賴佳微，批評大家努力接住身心受創的受害者，卻不抵不過加害者一再挑釁，呼籲羅收手。

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台中市議會2019年質詢空污議題時，藍綠爆發衝突，當時的民進黨市議員賴佳微提告羅廷瑋性騷擾，羅獲不起訴。事後羅廷瑋指控賴佳微經常於臉書標記他，令他心生畏懼，提告賴恐嚇、跟蹤等。近來全台掀起「#MeToo」熱潮，賴佳微在臉書重提過往，加上羅廷瑋即將代表國民黨參選中6選區立委，引爆雙方支持者網路大戰。羅廷瑋昨赴國民黨中央開記者會，拿出賴佳微去年年12月在社群「只想殺了羅廷瑋」等不當發言，指控賴發出死亡恐嚇，自己已打算搬家。

賴佳微則在短短8個小時內臉書連發8文，悲控「我活該一直被羅廷瑋性騷，精神崩潰是我的報應，精神崩潰的不當發言更罪該萬死」、「我活該，羅廷瑋做什麼都是對的，我活該被他欺凌至今」，措詞越來越強烈，下午還貼出自我傷害的血腥照片，家人連忙將她送醫，警方也趕到賴家關心。

▲賴佳微弟弟發文透露姊姊這幾年的困境，呼籲攻擊者收手。（圖／翻攝賴佳微臉書，2023.06.07）
▲賴佳微弟弟發文透露姊姊這幾年的困境，呼籲攻擊者收手。（圖／翻攝賴佳微臉書，2023.06.07）
昨深夜賴弟發文報平安，透露「姊姊一共吞了超過50幾顆藥物，這比起手部的傷勢更讓我們家人擔憂」，也感慨姊姊受刺激導致精神崩潰不當發言，去年底暫離政治後趨於穩定，不解羅廷瑋為何要大張旗鼓增加她的精神負擔，並強調「政治不該沒有人性，檢察官沒起訴，並不能代表事情沒發生」。

民進黨立委何欣純、林靜儀與多名綠營女議員，今（6）日站出來力挺賴佳微、要求羅廷瑋向賴佳微道歉。市議員陳淑華表示，事發時賴佳微明確表示不舒服，羅廷瑋當場反唇相譏「我沒吃那麼辣、阿姨」、「你越講我越要靠近」，事後還不斷訕笑、譏弄。昨天她趕到醫院探望賴佳微，賴媽媽眼眶泛淚，情緒快崩潰；她勸賴佳微不要想不開，賴只說「我好累」，自己同為女性政治人物，感同身受。

▲張家銨指羅廷瑋平日在議會對賴佳微「經過身邊時的輕語挑釁，我們都聽到了」。（圖／翻攝賴佳微臉書，2023.06.07）
▲張家銨指羅廷瑋平日在議會對賴佳微「經過身邊時的輕語挑釁，我們都聽到了」。（圖／翻攝賴佳微臉書，2023.06.07）
張家銨說，看到昨天記者會中，羅廷瑋笑著拿起不起訴處分書，她就直覺會出事！很多性平案件就出在沒有同理心，不知道自己犯錯。4年前導火線之後，羅廷瑋沒停止對賴佳微的身心煎熬，平日在議會「經過身邊時的輕語挑釁，我們都聽到了」，身邊親友努力想接住她的同時，羅廷瑋卻一再挑釁，導致賴出現長期創傷反應，再據此指控遭受賴「死亡威脅」。

張家銨說，當年發生衝突時，議員曾要求啟動性平調查，或把羅廷瑋送紀律委員會，議會卻沒進行調查，後續就是「去告啊！」一句話，讓兩造直接去法院。市議會身為勞保單位卻沒性平委員會，不僅無法處理議員被性騷事件，其他員工、助理也沒申訴管道。

▲民進黨女市議員們認為議會應依法成立性平委員會、保障相關人權益。（圖／翻攝賴佳微臉書，2023.06.07）
▲民進黨女市議員們認為議會應依法成立性平委員會、保障相關人權益。（圖／翻攝賴佳微臉書，2023.06.07）
張芬郁說，賴佳微這幾年狀況令人心疼、先是被酸民揶揄，羅廷瑋再北上開記者會，用政治力量化為最後一根稻草把她壓垮。羅廷瑋自己為人父、為人夫，「如果家裡女性發生這樣的事情，你要如何幫助？」張玉嬿、謝家宜、陳雅惠等女議員呼籲羅廷瑋收手，指出過去賴佳微是議員，社會氛圍尚無法得到足夠支持，如今只是台中市民，不該被大張旗鼓檢討、二度傷害逼上絕路。

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