夏日高溫沒食慾？連MASA主廚都愛的神級麵食 網推3大亮點
夏日炎熱的高溫，不免會降低民眾的食慾，厭倦了餐餐米飯？這時候不少人都會選擇清爽的麵食，來拯救無形中被炎熱高溫所縮小的五臟廟，但是麵條的挑選其實也是大有學問，吃不對不僅口感沒有加分，也會對身體帶來負擔，而好勁道麵條不僅是知名百萬料理YouTuber－MASA主廚，親身分享的愛用麵食，且也非常適合民眾在家做成蛤蜊絲瓜麵線，清甜爽口，或是做成台灣人常吃的豬肝麵線，與Q彈的麵線搭配起來，完全不怕夏日沒有食慾。
生活中心/綜合報導
統一好勁道麵條，為台灣唯一全系列通過「國際A.A.無添加發展促進會」最高榮譽A.A. Clean Label 100%無添加驗證麵條品牌，品質國際肯定，讓消費者不管大人、小孩都能夠吃得安心又健康，也難怪就連超人氣主廚MASA都力推！炎炎夏日一定要用好勁道的神級麵食，來替自己來道消暑料理。
主廚MASA也特別分享，好勁道的成分單純，它是用精選單一澳洲黃金小麥製作，讓麵條的口感更Q彈，也因此料理過程中，麵條不會一撈就斷，加入食材拌炒後也能保持口感，已經成為主廚準備麵料理的不二首選。
而想要有好的麵條，就要從製麵環境下手，好勁道特別引進「日式杉木室乾燥熟成工法」，這也是讓麵條滑順帶勁的背後主因。360度全景杉木製成的乾燥室，可以從地板、天花板到牆壁，零死角的打造原生態環境，再結合現代化科技系統性參數，來調節溫度與濕度，全程耗時超過8.5小時的三段式熟成，確保麵體不易斷裂、Q滑有勁，最終打造成細緻麵條，不管怎麼料理都能讓味道更加分！
想要跟上主廚的腳步？MASA推薦的好麵，在全台7-ELEVEN即可買到，好勁道不僅有家常麵條、月見雞蛋風味麵，還有千羽拉麵、天禧麵線等，通通都只要簡單料理，就能輕鬆上桌，是所有媽媽們不可或缺的夏日常備麵條、麵線料理，快點手刀購入，讓炎炎夏日也能食慾大開！