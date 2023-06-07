台中議會版性騷爭議！羅廷瑋：綠營消費賴佳微才該收手

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羅廷瑋反控綠營此舉是政治操作，民進黨面對性騷層出不窮卻不檢討，在這個時機點轉移焦點、消費賴佳微，還在立委選舉前挖出這些事轉移焦點，造成賴佳微身心靈被影響，「綠營才應該要收手」。他說2019年自己反告賴佳微，檢察官要求和解撤告，也希望未來不談此事，自己一直遵守。
羅廷瑋批評，民進黨議員們當年不發聲協助，這個時機點才說要做性平調查，是看到他要選立委才想轉移焦點，「國人都看得出來他們在幹嘛」。他認為賴佳微情緒不穩的主因，來自去年選舉綠營黨內互相攻擊，當時也未見任何綠營人士聲援；至於在議場的言論攻防跟言詞尖銳，其實藍綠都有，希望民進黨不要兩套標準。
對於綠營批評他北上開記者會、導致激化賴佳微自傷，羅廷瑋表示太太剛生產沒多久他就受恐嚇，自己當下擔心害怕，「我們希望大家能看到這個狀況，才開記者會，我也面臨恐嚇行為、也要為我跟我的家人設想」。這幾天他持續找房子，要搬家把家人安頓好。
羅廷瑋接受電話訪問時，媒體問他想對賴佳微說什麼？他表示身體髮膚受之父母，希望大家保重身體健康、自己跟家人還有對方的人身安全受到保障。他表示雙方都有難過之處，綠營此時不應消費此事，而是應好好做改革，讓真正需要幫助的人接受到幫助。
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