蔡阿嘎炎上「日本人其實不在意」？專家坦言：台灣人有點自作多情
YouTuber蔡阿嘎日前以「日本5家超難吃的連鎖地雷店」為題上架新影片，在店家內大肆批評口感，影片遭到炎上，不少網友認為相當失禮，直言「丟臉丟到國外去」，蔡阿嘎也為此道歉並且下架影片。後續話題不斷延燒，不過看在日本文化和傳播專家眼裡，炒流量的「網紅文化」是台灣在新媒體時代，必須重視且要改進的議題，而事實上，多數日本人也並非特別在意外界對自己的評價，呼籲大眾對此事件討論應告一段落，並反思其帶給台灣人的意義是什麼。
記者張志浩/綜合報導
中國文化大學日文系副教授黃馨儀表示，現在許多報導和網路評論，都提及日本人對蔡阿嘎的行為出現各方面的負面評論，但事實上，在多數日本人眼裡，蔡阿嘎點名的幾間店都是較為平價的餐廳，定位都是「吃粗飽」為主，加上日本本就是單一民族性較強的國家，「當然在任何國家直白的說東西難吃都很不尊重，但日本人說真的，沒台灣人想像的那麼在意這件事情，他們不在乎那些偏激言論，大多只會思考蔡阿嘎影片的出發點是什麼？」
黃馨儀進一步說明，日本人對台灣的好感主要從2011年的大地震過後，而台灣對日本的喜愛更是強烈，不過這次蔡阿嘎事件爆發後，許多台灣人不自覺地將事件放大檢視，從丟台灣人的臉、道歉不夠有誠意、害日本人討厭台灣等，黃馨儀直白的說：「其實有點太自作多情了」，以日本新聞台為例，僅富士電視台在晨間較輕鬆的新聞時段有摘錄蔡阿嘎事件，「我們可以針對網紅的行為，但放大到對國家影響，那其實不必要，也沒那麼嚴重。」
中國文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲則認為，針對人事物「做批評」本身並無對錯，但台灣的網紅文化「太想滿足本土市場，只想賺國內的快速流量，反而走不出國際，甚至忽略自己身為公眾人物，言論有一定的影響力，以及該負起的社會責任。」
莊伯仲強調，隨著串流平台增加，影音媒介如雨後春筍般出現，台灣又擁有難得的高度言論自由，創作題材不被受限，在廣告、新媒體經營的人們應適當利用這些優勢製造更好的作品；莊伯仲說：「台灣閱聽眾與媒體對內容、標題的影響，已經是雞生蛋、蛋生雞的羅生門，培養好的媒體識讀、重視自己的社會責任，想法不要侷限在小小的台灣，才是網路世代要努力的方向。」