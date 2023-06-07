暖化加速！2030年北極夏季可能無海冰　科學家：比原估計提早10年

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綜合外媒報導，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）在2021年曾指出，如果人類減少溫室氣體排放量，將全球氣溫上升幅度控制在攝氏2度內，北極夏季無海冰的情況就不會發生，如果維持中高程度的溫室氣體排放量，北極將在2040年發生無海冰夏季。然而，本週二發表在《自然通訊》（Nature Communications）的最新研究顯示，即便大幅減少溫室氣體排放，北極仍將在2050年發生無海冰夏季，情況已無法逆轉。而如果維持目前的中高程度溫室氣體排放量，北極更將在2030年就首次發生無海冰夏季，比原先預估的提前10年。
北極地區變暖的速度，在過去幾10年間，比世界其他地區快了4倍。隨著覆冰層減少，露出的海面吸收了更多熱量，加速北極變暖，更溫暖的北極又會進一步減少覆冰，成為一種惡性循環。而一個無冰的北極，代表著熱浪、洪水、野火等極端天氣事件將更頻繁地發生。
根據《CNN》報導，芬蘭氣象研究所研究員，同時是北極氣象研究專家的蘭塔寧（Mika Rantanen）表示，他檢閱了《自然通訊》的最新研究，認為研究方法非常嚴謹，結果顯示北極地區已達到「臨界點」。蘭塔寧解釋，人類可以將北極海冰當成地球身體的免疫系統，用來保護免受有害物質的侵害。而一旦北極無冰，就好像身體失去免疫系統的保護，狀況將迅速惡化。蘭塔寧強調，北極海冰因為溫室氣體排放正在減少，這點早已為人所知，可是無冰夏季將比原先預估的提早10年發生，這發現還是非常令人關注。