李靚蕾和王力宏打官司「想哭卻哭不出來」 低潮1年找到紓壓方法
李靚蕾與王力宏宣布離婚後隨即展開世紀官司，他本週末將到泰國巡演，沒想到，李靚蕾昨（6）日突然在IG發文，透露今天中午12點「線上見」，原來她首度開設Podcast頻道，首集談到打官司時情緒陷入低潮，很想大哭，但隔了一段時間又哭不出來，「那段時間滿難熬的。」
記者楊穎軒／綜合報導
第一集節目中，李靚蕾與聽眾分享「如何從低潮走出來」，歷經婚變、跨國訴訟的她說，過去1年對她來說其實很難，由於視訊開庭時間在凌晨3、4點，李靚蕾為準備資料無法睡覺，5、6點庭訊結束後就要直接做早餐，根本沒時間休息，長期下來狀態很緊繃，某天早上她收到一封信，得知在美國的官司勝訴，「我其實情緒很激動，需要大哭、尖叫一場，那時候我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是很需要一個空間釋放我情緒。」
不過當時李靚蕾要忙著準備早餐，處理家務，所以她一直保持著正常、規律的生活狀態，心裡同時想著一定要找時間快速到廁所哭一下，沒想到，不知不覺已經到晚上6、7點，安頓好一切後，到客廳準備好好抒發，結果哭不出來，「因為那個時刻和情緒已經過了！我就發現有些情緒可以被延遲跟緩和的，難過也一樣，不是忽略情緒，而是學會跟情緒共存，每天以正常生活為主軸，真的難過時花幾十分鐘、1小時抒發情緒，做一些舒壓的事，而不是一整天、一個禮拜，長期的陷入負面情緒中。」