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獨／台灣吃海鮮為何比日本貴？專家揭冤大頭關鍵　公開最便宜吃法

▲一樣都是島嶼國家，為何在台灣吃海鮮比日本貴？海鮮承銷專家直指1關鍵，就是「沒有先問清楚」，而最便宜的吃法是買回家自己煮。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一樣都是島嶼國家，為何在台灣吃海鮮比日本貴？海鮮承銷專家直指1關鍵，就是「沒有先問清楚」，而最便宜的吃法是買回家自己煮。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

近來有民眾到澎湖吃海鮮無菜單料理，結果一桌要價4萬1千元，爭議事件讓大家好納悶明明台灣也是四面環海，捕撈海鮮算方便，可是吃一餐下來卻比日本貴上許多，「為何台灣的海鮮這麼貴？」對此，海鮮承銷專家直指1關鍵，就是「沒有先問清楚」，才會被當冤大頭，他也公開最便宜吃海鮮的方法是「買回家自己煮」

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原PO在PTT發文表示，在台灣去海港或是海鮮餐廳想要吃個過癮，通常一餐下來幾乎都人均5千、7千起跳，就連非連鎖的平價日式壽司店的價位也差不多。但他先前去日本築地市場，爽吃各種魚類，一頓也只要5千日圓（約新台幣1100元），讓他覺得很疑惑，「為什麼台灣的海鮮都那麼貴？」

▲陳其邁貼出梓官蚵仔寮的新鮮魚產，還是全國第一個獲得HACCP認證的魚市場。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲不少人都認為只要到漁港附近的海鮮餐廳，就能吃到便宜海產。（示意圖／翻攝自陳其邁臉書）
文章曝光後引起網友共鳴，「日本在地產地的變便宜，台灣在地產地出來的變貴，台灣果然厲害」、「台灣人最會坑自己人」、「台灣有自己的玩法，越靠近產地越貴」、「海鮮比周邊國家貴，真的無言」、「同樣價錢在曼谷可以吃到吐出來」、「因為有人會去當盤子，店家就沒必要降價」。

也有人指出，「漁產被塑造成超高級食材，只要有人買單，價格就下不去」、「因為魚市大家說好那價錢，你自己想賣便宜，可能會…」，還有網友透露，海鮮價格昂貴的原因還包括「進貨量」，因為供貨給市場的小盤商和漁港都自己賣，必須扛著賣不出去的壓力，就可能將成本轉嫁給消費者。

▲一名網友家中要烤肉，請妹妹去買30斤的鮮蚵，妹妹買回來的東西卻讓他直呼「差點往生」。（示意圖／pixabay）
▲嘉義東石是蚵仔產地，當地現在流行「200元烤蚵吃到飽」。（示意圖／pixabay）
對此，海鮮承銷專家、東石魚市場承銷人張金國告訴《NOWnews今日新聞》說，台灣老是發生超貴海鮮餐爭議，問題點就在「沒有先問清楚，才會被當冤大頭」。

他也說，能理解餐廳有一定的營銷成本，而有些漁港附近餐廳賣的海鮮不一定是當地捕撈，或是品種的確比較貴，因此不一定會比較便宜，最好的方法還是「先問清楚再下手」。

張金國觀察，疫情2年來，在東石產地，海鮮價格真的比以往便宜了不少。至於最便宜爽吃海鮮的方法，張金國說當然是「買回家自己煮」，不過想自己煮也得要會煮才行，推薦大家來東石吃「200元烤蚵吃到飽」，正當時、最便宜。
 

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