獨／台灣吃海鮮為何比日本貴？專家揭冤大頭關鍵　公開最便宜吃法

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文章曝光後引起網友共鳴，「日本在地產地的變便宜，台灣在地產地出來的變貴，台灣果然厲害」、「台灣人最會坑自己人」、「台灣有自己的玩法，越靠近產地越貴」、「海鮮比周邊國家貴，真的無言」、「同樣價錢在曼谷可以吃到吐出來」、「因為有人會去當盤子，店家就沒必要降價」。
也有人指出，「漁產被塑造成超高級食材，只要有人買單，價格就下不去」、「因為魚市大家說好那價錢，你自己想賣便宜，可能會…」，還有網友透露，海鮮價格昂貴的原因還包括「進貨量」，因為供貨給市場的小盤商和漁港都自己賣，必須扛著賣不出去的壓力，就可能將成本轉嫁給消費者。
對此，海鮮承銷專家、東石魚市場承銷人張金國告訴《NOWnews今日新聞》說，台灣老是發生超貴海鮮餐爭議，問題點就在「沒有先問清楚，才會被當冤大頭」。
他也說，能理解餐廳有一定的營銷成本，而有些漁港附近餐廳賣的海鮮不一定是當地捕撈，或是品種的確比較貴，因此不一定會比較便宜，最好的方法還是「先問清楚再下手」。
張金國觀察，疫情2年來，在東石產地，海鮮價格真的比以往便宜了不少。至於最便宜爽吃海鮮的方法，張金國說當然是「買回家自己煮」，不過想自己煮也得要會煮才行，推薦大家來東石吃「200元烤蚵吃到飽」，正當時、最便宜。