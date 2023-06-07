林襄坑騙冠軍女神！害她崩潰醜樣流出 哭喊「我會嫁不出去」
啦啦隊樂天女孩「Yuri」陳怡叡長相甜美，還演過《因為我喜歡你》、《村裡來了個暴走女外科》、《台北女子圖鑑》等偶像劇，人氣頗高，日前還在網紅台南Josh舉辦的「樂天女孩選舉大賽」中，擊敗李多慧成為冠軍。近日樂天女孩到美國表演，團員李恩菲拍攝Vlog，曝光Yuri被林襄騙去坐雲霄飛車的醜樣，崩潰的表情連自己都直呼「我會嫁不出去」。
記者薛羽彤/綜合報導
近日樂天女孩到美國球場表演，李恩菲拍攝第一支Vlog，其中團員們到環球影城遊玩，第一個來到哈利波特的設施，林襄和李恩菲介紹這個是乘車遊，Yuri有點不安問：「這是雲霄飛車嗎？」林襄則回她：「不是，這很簡單」，李恩菲也說：「這是小火車」。Yuri傻傻被騙上坐雲霄飛車，林襄表情顯得相當興奮，看見軌道往上爬那刻，Yuri秒崩潰狂喊「不要」，整路張嘴尖叫的模樣都被記錄下來。
影片曝光後，Yuri也在限時動態直呼「我真的太犧牲了，我會嫁不出去」，網友看到Yuri崩潰樣紛紛笑回，「Yuri真的是綜藝擔當欸」、「當yuri看到自己坐雲霄飛車的照片時，真情流露我都快笑死了欸」、「被騙上雲霄飛車的Yuri，好可愛」、「Yuri被騙去坐雲霄飛車那段，表情太經典了」。