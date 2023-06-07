一片歌手爆紅卻淡出！她的成名曲打敗蔡依林　不放棄唱歌近況曝光

林襄坑騙冠軍女神！害她崩潰醜樣流出　哭喊「我會嫁不出去」

▲Yuri被林襄騙去坐雲霄飛車，崩潰醜樣流出，讓她直呼「會嫁不出去」。（圖 ／陳怡叡IG）
▲Yuri被林襄騙去坐雲霄飛車，崩潰醜樣流出，讓她直呼「會嫁不出去」。（圖 ／陳怡叡IG）

記者薛羽彤/綜合報導

啦啦隊樂天女孩「Yuri」陳怡叡長相甜美，還演過《因為我喜歡你》、《村裡來了個暴走女外科》、《台北女子圖鑑》等偶像劇，人氣頗高，日前還在網紅台南Josh舉辦的「樂天女孩選舉大賽」中，擊敗李多慧成為冠軍。近日樂天女孩到美國表演，團員李恩菲拍攝Vlog，曝光Yuri被林襄騙去坐雲霄飛車的醜樣，崩潰的表情連自己都直呼「我會嫁不出去」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Yuri除了是啦啦隊女孩，還演過不少偶像劇。（圖 ／陳怡叡臉書）
▲Yuri除了是啦啦隊女孩，還演過不少偶像劇。（圖 ／陳怡叡臉書）
近日樂天女孩到美國球場表演，李恩菲拍攝第一支Vlog，其中團員們到環球影城遊玩，第一個來到哈利波特的設施，林襄和李恩菲介紹這個是乘車遊，Yuri有點不安問：「這是雲霄飛車嗎？」林襄則回她：「不是，這很簡單」，李恩菲也說：「這是小火車」。Yuri傻傻被騙上坐雲霄飛車，林襄表情顯得相當興奮，看見軌道往上爬那刻，Yuri秒崩潰狂喊「不要」，整路張嘴尖叫的模樣都被記錄下來。

▲▼李恩菲公開Yuri崩潰醜照。（圖 ／李恩菲x菲菲YouTube）
▲▼李恩菲公開Yuri崩潰醜照。（圖 ／李恩菲x菲菲YouTube）
▲李恩菲公開Yuri崩潰醜照。（圖 ／李恩菲x菲菲YouTube）
 
影片曝光後，Yuri也在限時動態直呼「我真的太犧牲了，我會嫁不出去」，網友看到Yuri崩潰樣紛紛笑回，「Yuri真的是綜藝擔當欸」、「當yuri看到自己坐雲霄飛車的照片時，真情流露我都快笑死了欸」、「被騙上雲霄飛車的Yuri，好可愛」、「Yuri被騙去坐雲霄飛車那段，表情太經典了」。

▲Yuri看到自己的醜照，直呼會嫁不出去。（圖 ／陳怡叡IG）
▲Yuri看到自己的醜照，直呼會嫁不出去。（圖 ／陳怡叡IG）
▲啦啦隊女孩坐遊樂設施的驚恐表情全都被拍下來。（圖 ／李恩菲x菲菲YouTube）
▲啦啦隊女孩坐遊樂設施的驚恐表情，全都被拍下來。（圖 ／李恩菲x菲菲YouTube）

 

林襄球場遭前職棒球星壁咚！當場「嚇到腿軟」：男女授受要清楚

啦啦隊女神剩李多慧、林襄 ？ 眾人狂推她　感嘆「不常露就失寵」

林襄首登《天才衝衝衝》快被逼哭！徐乃麟狠虧：拜託妳不是花瓶

Yuri奪樂天女孩選舉冠軍！遭爆美國行「排擠林襄」挨轟：太過分了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀