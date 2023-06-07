全家「蘇打霜淇淋」買1送1來了！加碼9元開吃 一招變絕美人魚冰
全家這回推出的「蘇打霜淇淋」，未開賣就先轟動，在熱到爆的高溫天氣裡，海洋般藍色調光是入眼就覺得沁涼，上市不久立刻傳來「買1送1」好消息，且即日起領包裹就可獲得「霜淇淋9元」優惠券，比半價還划算。另有創意吃法，一招秒變絕美人魚冰，預計成為今夏打卡焦點。
記者黃韻文/綜合報導
夏天正是吃霜淇淋的季節，全家觀察到天熱時消費者特別偏愛酸甜口味，前（5）日和Xpark水族館跨界合作，正式推出聯名「嗨嗨蘇打霜淇淋」，以藍色海洋風為概念，水藍色冰體拍起來十分搶眼。口味則是蘇打汽水加入檸檬原汁，吃起來是雪酪口感。綜合口味是搭配小農牛奶，湛藍海洋與白色浪花的配色相當夢幻。
迎戰618年中慶，全家宣佈6月16日至6月18日限時3天，到店使用全盈+PAY支付，就可享霜淇淋不限口味買1送1，包括最新上市的蘇打霜淇淋。如果等不及的人，今（7）日起至6月10日，以及6月19日至6月22日期間，到全家完成包裹取件，就可獲得霜淇淋9元優惠券，單筆交易最多送5張。9元就能開吃原價49元的霜淇淋，等於激殺1.8折，比買1送1還划算，優惠券送完為止。
而位於台北東區的職人手沖飲料「雨田先生」，招牌柴犬棉花糖吸引狗奴粉絲大排長龍，他突發奇想，將赤柴放上霜淇淋，一招變成絕美人魚冰，照片曝光讓人讚嘆：「真的很有才」、「100分」。
「雨田先生」老闆Ray解釋，這是店內新上市的「小美人柴魚」造型（160元），柴犬是棉花糖、人魚是餅乾，店內沒有販售霜淇淋，可自行購買霜淇淋來組合搭配。他也分享小技巧，先跟店員要湯匙，在霜淇淋挖出一個小洞，才能塞進「柴犬部長」。