首創表揚友善移工企業徵選開跑　新北廣邀雇主報名

新北市勞工為鼓勵雇主提供優於法令規定的移工友善措施，持續辦理「表揚企業辦理友善移工措施計畫」，即日起徵件至7月31日，凡設籍新北市企業、機構提供優於法令或自訂的友善移工措施經審核通過者，前5名將公開表揚並頒發獎勵金1萬元。
國際中心賴正琳／綜合報導
新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市移工共有9萬4,023名，其中產業類移工約占6成，是許多企業不可或缺的工作夥伴，他們離鄉背井到台灣工作，為我國經濟發展貢獻良多，為了保障他們有良好的工作環境，希望透過表揚來鼓勵企業提供更多的移工友善措施。
勞工局長陳瑞嘉指出，凡是企業或社福機構登記設立於新北市，合法聘有第二類或第三類外國人，且未違反相關法令遭裁罰，並提供優於法令或自訂的友善移工措施經審核通過者，前5名將公開表揚並頒發獎勵金1萬元。
勞工局長陳瑞嘉說明，新北市去年首次辦理友善移工企業表揚，即吸引企業熱烈參與，包含台灣三洋電機公司確診期間給予移工全薪傷療假，並協助從寬認定申請勞保傷病給付，更舉辦返國移工歡送會、提供返國機票補助等友善措施。全台物流公司也鼓勵員工適度放鬆，提供全薪生日假。更多詳情可參閱「新北勞動雲」網頁「服務資訊－外國人工作者－表揚友善移工企業」。