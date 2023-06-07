名嘴指民進黨處理性騷是為救選情　前立委批：對受害者的二次傷害

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黃淑英說，2018年在推動#MeToo運動時，他說出被「政治名人」性騷擾的經驗，目的是要表達性騷擾的普遍性及和很多時候和權力有關係，並且鼓勵受害者「打破沈默」，他與相關婦女團體會提供支持及協助，但當時他沒有指名道姓，是因為：第一，雖然是事實，但他沒有證據；第二，他如果說出來很可能被說是「政治操作」、「抹黑」不同政黨的人，可能變成「各自表述」，甚而被告「誹謗」；第三，他事發當時已經積極地做了處理。
而董智森說民進黨沒有調查，黃淑英也說董智森不懂法律也沒有邏輯，因為性騷擾和性侵害或猥褻不同，若是性侵或猥褻，警察或檢察官知道類似情事發生時，就要主動瞭解及調查，但是性騷擾是受害者要提出申訴或告訴，主管單位如雇主或警察才會調查，「我說出30多年前的事，沒有指控、追究的意思。更何況事發當時我沒有任何黨籍，而加害者是哪一黨的人也都不知道的情況下，民進黨憑什麼來調查？」
黃淑英說，民進黨現在要調查日前發生的性騷擾事件，動機是什麼不重要，重點是有沒有真正做到伸張正義，還受害者一個公道，以及做好未來的防範，這是婦女工作者最在意且要監督的，2018年的#MeToo運動，原本期待會由社會的熱烈的回響，女人似乎還是選擇了沈默。
不過黃淑英認為，因為選舉，樂見現在性騷案件都大大地被看到了，也有更多的人站出來，藉這次的機會，社會應要好好的檢視性騷擾的本質及它最嚴重的一種類型─和權勢有關。它普遍發生在各種場域：一般公司行號、學校、政府、政黨、影藝、新聞界等，並不是某些場域的特質。
黃淑英也提醒，性騷調查希望不要又被政治操作到走調，「像董智森這樣的操作，對於性騷擾防制的推動，除了是一種不良示範，無法促進女性的人身安全外，他利用性騷擾受害者的不幸來作為自己政治意圖的籌碼，對受害者更是二次的傷害。無疑的，他也已成為性騷擾事件的另類加害者！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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