批賴清德關心過核廢處理嗎？侯友宜嗆：中央不回應、我選總統解決

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說到，對新北市民來說，當時在蓋核一廠、核二廠的時候，就說新北市不會變成一個永久的貯存場，那現在要除役，中央要出來說公道話，如果要把它變成暫時貯存場，他也會支持，因為核廢料要擺哪裡，沒有那麼容易，但是中央總是要跟新北市民說，一是安全做好第一，第二是不能變成永久的貯存場。
侯友宜強調，這是他卑微的要求，一而再、再而三的溝通、忍讓，卻得不到中央滿足的回應，不如自己出來選總統，由他來解決問題，只要中央把安全做好，核廢料能很清楚的告訴民眾，未來何去何從，現階段怎麼把它做到更好，這才是政府該有的態度。
至於記者問到賴清德說核一跟核二除役會不過是因為新北市府在卡關，今年新北市府也敗訴。對此，侯友宜則是斥責說到這個很清楚，「中央不要再甩鍋了」，強調這是中央權限，核廢料要怎麼處理，安全怎麼處理，地方只能做好建議，他只有一個標準，就是用最高的標準來看核安，用最高的標準檢驗核安。
而在台積電董事長劉德音說到擔心缺電問題，說緊急備用電源只有1、2成。侯友宜則是說到對劉德音講出內心的話非常感動，表示台積電對台灣太重要，不反對再生能源，但是前提一定要把不缺電擺在最上位；台灣目前為止幾次大停電，大家憂心忡忡，尤其備載容量不夠，在這樣的情形，所有的經濟產業發展，電絕對是一個很重要的關鍵角色。
侯友宜說到，劉德音的憂心也就是他的憂心，2025非核家園要達到20％的再生能源就做不到，卻反其道而行增加化石燃料要達到80％，環境、空污、未來的碳稅，要怎麼樣去做都面臨很多產業的挑戰，所以劉德音講出真心話，台灣在乾淨能源的選項，核能絕對是選項之一。
侯友宜接著說，所以面對事實，不要老是講那些理想而做不到的，民進黨在推非核家園，「理想看起來很豐滿，現實卻是很骨感」，完全沒有辦法接受；台積電的憂心是值得全台灣思考，台灣必須勇敢的承擔，必須不缺電然後能源配比重新調整，尤其造成空污嚴重的，不管是燃煤或是天然氣，都要去做好整備調整，因為台灣需要的是安全，台灣更需要的是不缺電。
侯友宜談到，這裡面能源牽扯到國家安全，也牽扯到經濟產業；能源政策民進黨做不到，讓他來做、民進黨講的沒有一件實現，由他來做，強調他會全力以赴，把能源政策的配比講得非常的清楚，對核一、核二以及未來到底核四何去何從，以及未來在核電使用方式，都會在7月完整做報告，重申過程中在能源配比裡要扮演一定的角色，讓環境生態、能源及國家永不缺電。
對於賴清德陣營批評侯友宜才是核廢料無法處理的罪魁禍首，對於核廢料要放在哪邊，侯友宜重申，核廢料在處理的過程當中，中央要扛起責任，因為這是中央權限；指出這8年來賴清德也當過行政院長、是現任副總統，尤其他又是萬里人，有關心過核廢料的處理嗎？他應該好好去思考，自己擁有權限的人不去處理這個問題，然後把它推到地方來。
侯友宜表示，地方反映的聲音，他反映了兩任院長，都沒有人理他，也跟幾位副院長開過會，一樣沒人理，身為新北市長，講出不只是新北市的聲音，也講出核廢料要怎麼樣安全的妥善處理，這是他該反映的事情。
侯友宜最後說了兩次「你們不做，我來做」，說到現在才在大轉彎，要用緊急應變的方式，但要怎麼樣緊急應變法？怎麼準備？批評不要說空話，真的早可以拿出一個態度解決非核家園做不到的問題，不要到今天說要轉彎又轉不過去，然後又馬上調整回來，該面對的問題不面對，那就由他來面對。
更多「侯友宜參選總統」相關新聞。