認識自體免疫疾病！風濕免疫大師來解答

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幾乎每一科都有的疾病？什麼是自體免疫疾病？
賴寧生院長說，過敏免疫風濕科在台灣是一個相對年輕的科系，真正有系統性的整理，可能不到40年。以往當民眾發現風濕疾病時，以為只是單純濕度、溫度變化，才會產生病症。慢慢地知識累積起來後，才發現原來是受到人體的免疫系統所影響。因此只要是免疫系統調控異常，就統一稱呼為免疫風濕疾病，常見包含僵直性脊椎炎、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等；還有退化性關節炎、過敏症，其實都算在此範疇內。
自體免疫疾病大致可分為兩大類，分別是全身系統性病變及器官侷限型。以紅斑性狼瘡為例，因為會攻擊關節、造血系統、腎臟等器官，屬於典型的全身系統性病變。但其實單一器官也可能產生免疫疾病，像是B肝、C肝。尤其當病毒在肝臟作亂時，會吸引免疫細胞前來肝臟抗戰，進而產生肝炎，其他部位相對不會受影響。
因此可說是每一個科別都有免疫疾病的存在，舉凡像是血液科、神經科、新陳代謝科、腸胃科⋯⋯等。賴寧生院長解釋，有時候在該科治療時，會覺得疾病很頑固，是因為沒有用免疫的方式治療，就會很難纏、一直都治不好！因此很多科的疑難雜症，其實背後都潛藏著免疫問題。
為何會成立過敏免疫風濕全人照護中心？以病人為中心的重要性
因為免疫系統異常大多是全身性的影響，即使已經診斷出來，患者又會因為要同時治療三到四個疾病而放棄。因此院長有了成立全人照護中心的想法，由院方主動安排整合性治療，讓病患能在最短時間，得到最佳的照護。嘉義大林慈濟醫院同時是首創集結多科於一體的免疫風濕中心，也是全台第一次獲頒並連續多年得到「國家品質標章」肯定的專科醫療院所。
賴院長分享，多年前剛到嘉義大林慈濟醫院行醫時，遇到一位約莫8歲的小女孩，起初就診時全身水腫，一看就知道是腎臟出了問題。抽血又發現血小板有問題，沒意外應當是免疫疾病。經過詳細檢查後，真的確診為紅斑性狼瘡合併腎臟發炎。半年後，院長想到這位小女孩都沒有回診追蹤。向爸爸詢問後才知道，小女孩因為民俗療法不見效而撒手人寰。在公共傳播資訊不盛行的年代，若沒有妥善的整合治療，將造成許多遺憾發生，這也是為什麼院長極力推動雲嘉地區的過敏免疫風濕中心全人醫療照護。
白斑症不是單純的皮膚疾病？免疫異常竟與白斑有關？
雖然自體免疫疾病多達80幾種，不過有些很難想像是免疫疾病，比如像「白斑症」。賴寧生院長說明，一旦免疫系統異常，反過來攻擊正常細胞，皮膚也有可能是目標之一。原先還不清楚白斑症原因時，治療成效普遍不佳，近年慢慢發現是與免疫有關的疾病，才有現在的治療新契機。
為什麼賴院長是風濕免疫大師同時也是治療白斑症的專家？原來是12年前的一位小女孩開啟了這個機緣。白斑症理應是去掛皮膚科，怎麼會到過敏免疫風濕科？小女孩因為皮膚科看了許久，卻不見效，查了資料發現，白斑似乎也與免疫有關。沒想到安排抽血後，發現竟然合併有紅斑性狼瘡。在這偶然的機會下，第一次發現白斑症可能與自體免疫疾病有關。賴院長也在近年累積了將近三萬人的白斑症案例，發現6成多的人有免疫系統問題；其中更有少部分合併有紅斑性狼瘡、乾燥症、溶血性貧血⋯⋯等自體免疫疾病，因此找對原因配合治療，復原希望非常大！
如何及早發現自體免疫疾病？兩大原則必看
最後賴寧生院長呼籲，因為自體免疫疾病難以察覺，若長期需要在兩個以上的科別就診，加上症狀反反覆覆無法緩解，務必及早前往過敏免疫風濕科檢查。雖然目前自體免疫疾病無法根治，但可透過定期回診追蹤、穩定治療，與之和平共處。重要的是找到自己信任的醫師，才是正確面對自體免疫疾病的關鍵！
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