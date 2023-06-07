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暑假暢遊南台灣！墾丁H會館推親子渡假　漢來帶民眾玩透高雄

▲迎接暑假親子旅遊旺季，H會館特別推出住房優惠，並擴大舉辦「歐海洋」系列活動。（圖／墾丁H會館提供）
▲迎接暑假親子旅遊旺季，H會館特別推出住房優惠，並擴大舉辦「歐海洋」系列活動。（圖／墾丁H會館提供）

記者陳美嘉／綜合報導

歡樂暑假即將來臨，墾丁H會館今夏特別企劃超chill的「歐海洋」親子系列活動，提供各式手作課程、魔幻泡泡群星會、無邊際泳池派對…等，搭配全新改裝亮相的健身房，打造親子渡假旅遊首選。 高雄漢來大飯店推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，帶大家出遊放電玩透高雄山海美景。

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▲「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，帶大家出遊放電玩透高雄山海美景。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，帶大家出遊放電玩透高雄山海美景。（圖／高雄漢來大飯店提供）
H會館擁有得天獨厚的地理優勢，巍然聳立的UFO景觀餐廳，是恆春半島最具代表性的地標，每間客房皆配備面海觀景落地窗，在房間即有無敵海景相伴。此次耗資千萬重新打造健身房及房間視覺全面更新，提供更舒適完善的空間予賓客尊榮的升級體驗。

▲H會館耗資千萬重新打造健身房及房間視覺全面更新。（圖／墾丁H會館提供）
▲H會館耗資千萬重新打造健身房及房間視覺全面更新。（圖／墾丁H會館提供）
迎接暑假親子旅遊旺季，H會館特別推出豪華家庭房平日6,236元起優惠價(含四客豐盛自助式早餐)，並擴大舉辦「歐海洋」系列活動，於7/1~8/31期間每日推出多場親子活動，包括海洋星空瓶DIY、沙灘系浮游花瓶DIY、吉祥物粉絲見面會、泡泡群星會；喜歡香氛的仕女可參加花草擴香石DIY；此外，大人系微醺時光無限量供應酒精飲品、軟性飲料與餅乾點心，現場並安排90分鐘的Live band演出，越夜越精彩；而最大賣點則是無邊際泳池派對，大小賓客可在寬闊的泳池中暢游消暑，或是在池畔享受音樂與遊戲。

▲漢來推住房專案，帶大家出遊放電玩透高雄山海美景。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲漢來推住房專案，帶大家出遊放電玩透高雄山海美景。（圖／高雄漢來大飯店提供）
高雄漢來大飯店7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，每晚入住5,588元起，安排充滿童趣的小火車與哈瑪星鐵道故事館套票體驗，並前住旗津的史努比海上巴士航程與電動自行車租借。此外，暑假專案加碼推出價值30萬好禮抽獎，包括漢來美食餐飲抵用券、高雄漢來聯名三麗鷗主題套房與即將開幕的台北漢來豪華套房等住宿券獎項。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，適逢疫情鬆綁後第一個暑假，今年暑假專案提早開放訂房，即日起至6月9日早鳥訂房再打9折，雙人房只要5,029元起，還加送200元餐飲商品優惠券，適用入住期間為7月1日至8月20日。

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