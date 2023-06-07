美國維州高中畢業典禮驚傳槍響！造成2死5傷 19歲槍手當場被逮
美國維吉尼亞州里奇蒙（RIchmond）胡格諾高中（Huguenot High School）於當地時間6日舉辦畢業典禮，典禮結束後家屬及畢業生正在離場時，場外一位19歲男子，手持4把手槍朝人群開槍，造成2人死亡、5人受傷。開槍男子隨後被警方逮捕，至於全案詳情，仍待進一步調查釐清。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，警方在新聞發表會上說明，槍手認識其中一位死者，開槍似乎就是為了向死者尋仇。但槍手選擇在人潮眾多的畢業典禮會場外動手，導致其他無辜學生與家長受到牽連。槍手開槍後徒步逃離，被警方當場逮捕，從身上起出4支手槍，初判其中3支手槍曾在現場擊發，不過還不能確定，尚需進一步調查。
兩位死者分別是18歲和36歲的男子，有傳聞說他們是一對父子，但警方尚未證實。警方表示，受傷的5人之中，一位31歲男性傷勢嚴重，可能危及性命。另外4位傷者也都是男性，年齡分別為14、32、55、58歲，這4人相對傷勢較輕，目前暫無生命危險。另外，由於現場發生槍擊後十分混亂，1位9歲女童因此被車撞倒，還有至少9位民眾跌倒受傷、受到驚嚇。
根據槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive）的資料，這是美國2023年發生的第279起大規模槍擊案，大規模槍擊案的定義是指有超過4位受害者遭到槍殺或槍傷。當地警長愛德華（Rick Edwards）表示，學校畢業典禮應該是安全的地方，發生這樣的悲劇讓恐慌在社區中蔓延，實在是非常不幸。尤其考慮到男子並非隨機攻擊，而是有明確的報復對象，愛德華譴責槍手的行為「令人厭惡且卑劣」。