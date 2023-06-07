《賭神》周潤發重返賭途　狠打自己巴掌不手軟

34年前周潤發飾演的「賭神」高進，掀起了香港賭片狂潮，成為周潤發經典的銀幕形象之一；由影壇巨星周潤發、袁詠儀領銜主演的電影《别叫我賭神》，周潤發再度重返賭途，卻是帶來極具顛覆感的角色，重新詮釋另一種面向的「新賭神」，他親自示範狠打自己巴掌給對戲演員黃德斌看，展現前輩敬業態度。
記者黃雅琪/綜合報導
片中周潤發再次與賭神結緣，這次他重出江湖之作頗具深意，主動顛覆昔日被神話的形象，展現出回歸人間煙火的現實面。周潤發表示：「我在戲裡演的是一個賭徒，現實裡我知道很多人都好賭，但賭錢的意義真的不大。」周潤發透露，雖然自己演過《賭神》，但這次新作希望讓更多人知道，生命中有很多事比賭錢更重要。
從影近50年的周潤發敬業態度向來都是業界標竿，預告中大量追逐的動作戲，都是年近70歲的周潤發親力親為賣力演出，在一場被債主打耳光的戲分，飾演債主的演員黃德斌面對周潤發不敢下手，周潤發見狀親自示範如何狠狠地打自己臉，並為了達到最佳效果反復拍攝多次，每下都是掌掌到肉，其敬業態度讓現場工作人員鼓掌致敬，也讓演員黃德斌表示：「他（周潤發）可以讓大家在沒有壓力的情況下完成工作。」
《别叫我賭神》劇情講述，吊兒郎當的「吹水輝」（周潤發飾）閒來無事就是賭場常客，常在賭桌上輸得身無分文。而他的昔日情人李夕（袁詠儀飾）某日突然出現，要求他照顧「他們」的兒子李陽（柯煒林飾）1個月，並奉上訂金5萬元，事成之後再加5萬元。見錢眼開的吹水輝敷衍了事的接下了褓姆任務，才發現這兒子是自閉症患者。《别叫我賭神》6月21日端午連假全台上映。