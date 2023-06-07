iOS 17來了？蘋果開放「免費測試版」 達人示警：別衝
蘋果昨（6）WWDC23開發者大會上才剛公布iPhone 最新的作業系統iOS 17，正式版預計要到秋天會開放更新，感覺還需要等上一段時間，但外媒《The Verge》就發現不用開發者帳號，現在也能下載iOS 17 Developer Beta。《NOWnews今日新聞》記者實際先到Apple Beta版軟體計畫登入，隨後在手機上就出現可以更新iOS 17 Developer Beta的選項。對此科技達人廖阿輝表示，如果不是必要，非常不建議民眾第一時間更新Developer Beta版本。
記者周淑萍/綜合報導
根據以往經驗，想要第一時間體驗最新的iOS，通常需要支付99元美金的開發者帳號，才能下載Developer Beta，但《The Verge》發現，今年只要用Apple ID到Apple Beta版軟體計畫登入參與，系統就會推送iOS 17 Developer Beta給用戶。記者實際用iPhone 13 Pro測試，用Apple ID登入計畫後，就在手機內的設定→一般→軟體更新→Beta版更新項目，裡面就出現iOS 17 Developer Beta的選擇。
對此，科技達人廖阿輝表示，即便有管道可以升級到iOS 17 Developer Beta，但現階段大多都是給開發者進行軟體測試，如非必要，非常不建議一般民眾在第一時間就更新，因為很多App現階段都還沒有升級到iOS 17，像是銀行、通訊軟體等App可能都會被強制閃退，同時也可能會出現異常耗電、不穩定等諸多狀況。