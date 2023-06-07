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無論死因為何，家長獨自將孩童留在浴室，甚至讓孩子在身上有傷的狀況下繼續泡澡，都是相當危險的行為，一不小心就會發生意外。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說明，常見浴室內的風險，包括燒燙傷、溺斃、環境不通風等，他提醒，如果要讓孩子泡澡，應注意以下 5 件事。
提醒 1：水溫控制在 32℃至 36℃
年紀小的孩子肌膚較脆弱，如果水溫太燙可能有燒燙傷的風險，因此吳昌騰建議水溫盡量掌握在 32℃至 36℃即可，如果浴室沒有溫度計，也請爸媽或照顧者以自己手感受到的溫度去衡量，若覺得太燙，就不是適合給孩子泡澡的溫度。12 歲以上兒少、成人則以不超過 42℃為基準。
提醒 2：先放冷水再放熱水
過去新聞中不乏出現照顧者放水順序錯誤，造成寶寶嚴重燒燙傷的失誤，因此讓孩子泡澡或洗澡時，記得一定要「先放冷水，再放熱水」。
提醒 3：泡澡時間維持在 5 至 10 分鐘內
孩子泡澡時間不宜過長，基本上維持在 5 至 10 分鐘就可以了。如果孩子身上有外傷則盡量別泡澡。
提醒 4：別將孩子單獨留在浴室內
吳昌騰指出，過去曾遇過家長為了接一通電話，或發現洗澡用品不齊全，而將孩子留在浴室內，但就短短幾分鐘，意外就發生了。他強調，幫孩子洗澡時若電話響起，家長千萬別此時去接，孩子洗澡前也應記得準備好所有盥洗用品，事前再檢查一次。
提醒 5：孩子盡量不用浴缸，準備單獨的浴盆
孩子適合使用單獨的浴盆，否則浴缸面積大、深度深，孩子有溺斃的風險，再加上水龍頭也在浴缸附近，如果孩子不慎碰到、撞到而放出熱水，也會有危險。另外也希望成人盡量別跟孩子使用同樣的浴盆洗澡。
最後，吳昌騰指出，雖然夏天炎熱，但孩子在室溫 37、38℃的環境下泡澡，重點是注意水溫、不要獨留孩子在浴室，環境設置上也要記得維持通風，家長只要謹記 5 個提醒，基本上能避開浴室的風險。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別讓孩子單獨在浴室！台中 6 歲男童泡澡突然無呼吸心跳 兒童泡澡應注意 5 件事