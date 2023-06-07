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- 生理性：營養不良、家族性身高遺傳。
- 內分泌性：生長激素缺乏、甲狀腺低下、庫欣氏症。
- 遺傳性基因疾病：唐氏症、透納氏症候群等。
目前生長激素經專科醫師的診斷才能夠使用，而且只有特定疾病才可以使用生長激素來治療。食藥署說明，現階段生長激素核准的適應症，包含生長激素缺乏症、透納氏症候群、普拉德-威利症候群、努南氏症候群，以及矮小基因缺失症可以使用。
如果患有以上疾病的孩童，的確透過早期診斷與治療，加上好好配合用藥，是可以幫助小孩的身高成長至正常範圍，但相反來說越晚治療，效果也越有限。撇除生長激素不足的緣故，食藥署提醒，擁有良好的生活習慣以及均衡的飲食才能夠幫助小孩的身高正常的發展。
健康小孩只要運動就能促進生長激素分泌
運動可有效促進生長激素分泌，愛群兒童成長診所副院長黃世綱指出，即使只有運動 10 分鐘就停止，但接下來的一個小時中，生長激素將持續分泌，分泌量會比平常還多。也就是說，即使短時間的運動，身體也會產生相應的反應。
至於該選擇什麼運動呢？黃世綱表示，跳繩、游泳、球類、跑步等所有運動都有效，但有些運動難免受限於場地、人數。因此他個人建議「跳繩」是最方便且不受限制的運動。基本上持續跳 10 分鐘，每天累積 30 分鐘、一周累積 210 分鐘，便會產生效果，甚至原地跳高、摸門板等跳躍性活動都可以。
不過黃世綱強調，不見得要跳繩，無論孩子想選擇哪種運動都可以，最重要的是，家長若能幫助他們，將運動當成遊戲融入生活，孩子們才會開心、進行得長久。他認為，運動不用有壓力，只要孩子能在忙碌的生活中，把握機會運動，便能積少成多，成長與健康也將不落人後。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：愛群兒童成長診所副院長黃世綱
參考資料：食藥署 FACEBOOK《藥博士 正藥說》
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孩子長不高怎麼辦？健康小孩不用打生長激素！維持睡眠品質、做正確運動最有效