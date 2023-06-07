許維恩挺34周孕肚「雙手遮胸」辣拍寫真 全身上金漆成最閃孕婦
藝人許維恩與王家梁於2021年結婚，去年宣布懷上女兒「忒忒」。許維恩6月預產期將至，她首度公開挺著34周孕肚的藝術寫真，以全裸姿態僅以手遮胸入鏡，被好友和粉絲們稱為時尚孕肚寫真的天花板。
記者薛羽彤/綜合報導
許維恩拍攝時尚孕肚寫真，用雙手遮胸捧肚全裸入鏡，許維恩以兩個不同造型展現孕育生命之美的表達，其中最引人矚目的，莫過於許維恩成為一幅金色的畫作。全身噴滿金漆的許維恩，全裸在鏡頭前綻放獨特的閃爍光輝，更透露雖然特別使用了安全無毒的金色塗料，但是從髮絲到臉再到腳趾，甚至重要部位全部要上色，因此光上漆及造型的過程就耗費近2個小時，最後僅以雙手遮胸入鏡，大膽而優雅的展現孕期人母獨有的曲線之美。這個造型不僅是一種視覺震撼，更是許維恩對於新生命最純淨、最自然狀態的詮釋。
在拍攝過程中，許維恩不斷感受到胎動，笑說從懷孕5個月後「忒忒」胎動就特別頻繁，還沒出生就可以預感女兒是一個非常活潑的孩子。雖然自前期的孕吐到近期的頻尿，甚至晚上也因為肚子太大壓迫身軀，導致睡眠品質不好。即便整個懷孕過程非常辛苦，但她依然很享受這個甜蜜的負擔，也透露老公會進產房全程陪產，一起迎接女兒誕生。