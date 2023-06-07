全球每年近120萬人死於二手菸！　遠離菸害這樣做

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二、三手菸都是致癌物 短暫接觸也有害菸害不只發生在吸菸的當下，其所產生的二、三手菸都是致癌物，任何濃度均會危害到周遭的人，即便只有短暫的接觸，也會造成無形地傷害。二手菸是分布最廣的有害空氣污染物，國際癌症研究總署(IARC)已將二手菸視為一級致癌物，研究指出，接觸二手菸的兒童患有下呼吸道感染、中耳疾病、呼吸道症狀和肺部生長緩慢的風險增加；而菸霧產生之有毒殘留物，即為三手菸，它會附著在表面（如:牆壁、地板、衣服和家具）或積聚在室內灰塵中，時間可長達6個月之久，兒童在受污染的表面附近進食和玩耍時，接觸三手菸毒素的風險更大。
6成2的嬰兒與吸菸者同住 8成4為父親在家吸菸另外，研究指出，全球約40%的兒童仍然在家裡或經常去的地方接觸到二手菸，而大多與父母吸菸有關。依台灣出生世代研究之長期追蹤調查資料指出，2005年出生世代中62％18個月以下之嬰幼兒與1名以上吸菸者同住，其中，家中吸菸者有84％為父親，父母及長輩應正視吸菸行為對兒童健康的危害，用戒菸表達對孩子的愛！
加熱菸也是菸 勿輕信網路謠言近年來，菸品業者不斷行銷加熱菸可作為傳統紙菸替代品，事實上，並無證據顯示加熱菸有助於戒菸，且加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含有許多傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。
而自112年3月22日起，修正施行之「菸害防制法」已全面禁止未通過衛生福利部健康風險評估審查之指定菸品（包括加熱菸），目前尚未有任何經健康風險評估審查核定通過之加熱菸，故市面上販售之加熱菸皆為非法產品，如有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，違法者最高處新臺幣5,000萬元罰鍰，使用者亦處新臺幣2,000元至1萬元罰鍰。
戒菸多管道 專業人員陪你一程自去（111）年5月15日起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸的途徑除戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷外，民眾也可自行至地方政府衛生局(所)尋求戒菸服務，或可撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務(ID：@tsh0800636363)。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58068
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