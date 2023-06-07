李靚蕾跨國和王力宏鬥法「靠一句話活下去」 她震撼：內心平靜了
李靚蕾與王力宏宣布離婚後，世紀官司隨即開打，李靚蕾今（7）日透過新開設的Podcast節目，罕見分享打官司時的心路歷程，身處低潮的她，緊緊抓著從書裡讀來的一句話，用信仰度過那段黑暗期。
記者楊穎軒／綜合報導
過去1年和王力宏打台灣、美國跨國官司，李靚蕾身心承受極大壓力，「支撐我度過低潮的是信仰」，透露信仰使她感到內心平靜，而信仰的背後就是希望，當時想起16歲時讀了《活出意義來》這本書，書中一席話讓她無比震撼，「你唯一不能拿走的就是我決定怎麼面對這件事情的心態，在這件事上我有絕對的自由」。
李靚蕾說：「我一直以為我們的遭遇就是我們的人生，但其實還是可以有選擇我們心態的自由，找到人生意義，保有希望，在任何絕境都能生存下來，任何處境我們都有選擇樂觀面對的自由。」
此外，李靚蕾分享「定錨效應」（Anchoring Effect），凡是心定，遇到任何再艱難的事都會覺得「其實也還好啊」，永遠可以樂觀面對，她也認為時間可以治癒一切，「低潮時對抗的就是時間，雖然很容易放棄」，但李靚蕾說，只要先想好每天必須完成什麼事，並專心處理，如何過好今天，不想明天，就會如意很多，「我每天都太忙，所以即便很傷心還是得起床，在忙碌時刻度過負面情緒」。