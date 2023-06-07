豐原6歲男童泡澡突猝逝！全身多處傷口 疑遭父毆打慘釀昏迷溺斃
台中市豐原1名6歲男童，在本（6）月1日在家中泡澡時，竟突然猝逝，送醫搶救仍不治，不過醫師檢視男童身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑遭受虐，檢方昨日進行解剖相驗，男童有內出血現象，疑似遭到毆打後溺斃，認為男童父親涉嫌重大，向台中地檢聲押禁見獲准。
記者孫唯容／綜合報導
1日晚間台中市消防局獲報，有一名6歲的男童在泡澡時，突然失去呼吸心跳，救護人員趕赴現場將其送醫，經搶救近1小時後，仍在當晚9時宣告不治死亡。
據了解，當時醫護人員急救時，發現男童身體、手腳有多處新舊瘀傷，懷疑男童受虐，依法通報警方與社會局。
後續警方查出男童父親曾有家暴紀錄，台中地檢署已啟動重大兒虐案調查，檢調昨天進行解剖相驗，並對男童父親進行複訊，認定男童父親犯罪嫌疑重大，有羈押之必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。
※【NOWnews 今日新聞
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