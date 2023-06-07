特企／台積電慈善基金會推動「技職培力計畫」　攜手雲朗觀光集團

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帶隊參加這次培力營的暨南大學附中黃方伯校長感謝企業提供學子不同嘗試機會，藉由企業培力營，青年畢業即就業，在故鄉又得以貢獻一技之長，少去遠赴城市工作的生活負擔。
繼大金空調、奇美食品、溪頭福華飯店、IKEA等企業之後，台積電慈善基金會與國際頂級旅館餐飲品牌「雲朗觀光集團」合作，推出「就業X職訓培力營」活動，6月7日在台北君品酒店舉辦結業式，台積電慈善基金會張淑芬董事長與雲朗觀光集團盛治仁總經理到場勉勵學員，勇敢嘗試並頒發結業證書。
疫情後觀光業強力復甦，國內旅宿人力需求擴大，藉由此次培力計畫，發掘對旅遊產業有熱血、有興趣的青年，以培力訓練及實作課程，讓學子在還沒畢業前就能先了解這個產業工作的想像及需求，以期達到日後學子們投入就業市場即可以精準人力銜接職場。盛治仁總經理特別分享雲朗旗下中餐部主任的案例，高中輟學卻在雲朗找到定位，基層一路努力嘗試，如今已即將通過層層考驗，邁向副理的工作。學歷從來不是雲朗觀光集團用人的唯一標準，態度和熱情才是關鍵。盛治仁總經理更分享Covid-19疫情重創觀光業，在此產業危機期間，雲朗觀光集團旗下飯店全面以國際化的清潔、安全標準升級，在顧客看到光鮮、整潔的外觀下，投入了更高標準的服務規範。
這次培力營，雲朗觀光集團子公司雲品國際徵求人力包括房務、餐飲服務、櫃檯服務，基本起薪有機會達3.3萬元，比起去年勞動部統計大學畢業生平均薪資(3.1萬元)還要高出2,000元。雲朗觀光集團盛治仁總經理表示，感謝張淑芬董事長推出不同於過去的徵才方式，首度以「就業X職訓培力營」做精準人力招聘，相對過往應徵的人很多，但最後常常留不住人才；此次與台積電慈善基金會合作，讓對餐飲業有興趣的高中職就業新血能先了解企業文化與產業內涵，在投入就業之前先知道工作內容，明確自己對餐旅業真正理解與熱情，畢業即就業。
參加培力營學員來自南投埔里的國立暨大附中高三畢業學生，雲朗觀光集團協助規劃包括房務訓練、餐飲實作(紅酒開瓶)及房務實作等課程，讓參加的學子了解餐旅業的工作內容，在完成所有課程訓練後，獲頒結業證書，參加的學員無論是就業、大學時期打工或是職業試探等需求，可憑培力營的結業證書，獲得雲朗觀光集團旗下九大系列觀光餐飲品牌的優先面試機會。