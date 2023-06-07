花蓮富里鄉長補選　移民署向新住民宣導反賄選

花蓮縣富里鄉第19屆鄉長補選投票日將於6月18日（星期日）舉行，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站特別利用今（7）日行動服務列車行程，前往富里鄉新住民據點「財團法人天主教會花蓮教區富里天主堂社會服務中心」，向新住民說明反賄選相關法令規範，呼籲新住民家庭共同支持反賄選，勇敢拒絕賄選並勇於檢舉，共同維護乾淨選舉的風氣。
國際中心賴正琳／綜合報導
本次鄉長選舉計有4人出戰，競爭激烈，為避免新住民因不諳法令及文化差異，致成為候選人賄選的幫兇而觸法，花蓮縣服務站特別說明賄選的常見手法，包括買票、招待旅遊、飲宴、餽贈禮品或走路工等，並提醒新住民，不論對方所交付的是金錢、物品或其他不正當利益，如果答應一定的投票或不投票，都會構成刑法第143條之投票受賄罪。為了深植印象，穿插有獎徵答活動，回答「快又準」的新住民即能獲得台灣花蓮地方檢察署提供之精美宣導品，現場瞬間high到最高點。
此外，服務站特別前往拜會富里鄉學田村長鄧萬華，希望透過她在地資源的合作及協助，將重要資訊廣為宣傳。鄧村長是來自中國的新住民，結婚來台已逾20年，平時熱心服務，深耕地方，去（111）年不負眾望當選村長，希望她能以村長及新住民的雙重身分，在鄉長補選前夕，藉由社區的凝聚力，加強國人及新住民反賄選的觀念。鄧村長表示，富里鄉並不大，村民間彼此熟識，一定配合將反賄選相關資訊傳遞給大家。
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，感謝花蓮地檢署提供精美宣導品，讓本次反賄選宣導活動圓滿成功。也再次提醒新住民務必珍惜手中寶貴的一票，遇疑似賄選違法行為，請撥打花蓮地檢署檢舉賄選電話專線：03-8230159、電子郵件信箱：hlcn@mail.moj.gov.tw，該署會嚴加保密檢舉人的身分，檢舉獎金最高可獲新台幣50萬元。