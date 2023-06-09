超欠收「醉」夯小物！迷你金高悠遊卡連酒液都完美呈現
▲酒迷必收！白金龍等比造型 3D 悠遊卡不只還原玻璃瓶身，就連通透酒液也完美呈現。（圖／黑松提供）
生活中心/綜合報導
2023-06-09 11:00:00
近年各種造型悠遊卡推陳出新，什麼樣的物件被縮小都不奇怪。58 度金門高粱酒當然也不能錯過像這樣隨身陪伴各位酒饕的機會！現在各位粉絲有福了，超擬真3D金高悠遊卡即將陪在你身邊！「白金龍等比造型 3D 悠遊卡」它不只還原玻璃瓶身，就連通透酒液也都完美呈現。首波釋出只在「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」！一組美酒、兩種享受，先品評連續年份珍稀老酒，再讓造型悠遊卡帶你趴趴走。
千日醇在老酒熟成倉溫溼度全程監控下，以及其獨有的微厭氧環境精心照顧，加強高粱獨特的瓶中醇化特性，效果遠勝酒饕自家陳年，讓千日醇喝起來更醇厚。在這次「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」禮盒內，內含5~7年的醇厚老酒，其小容量（300 mL）連續垂直年份能讓人一次體驗到不同歲月如何對高粱產生影響。5 年香、6 年陳、7 年醇，時光的滋味都在這一組「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」禮盒裡面！ 以往想找到垂直年份的老酒需要一點運氣，因一瓶難求，是只有足夠幸運的酒迷們，才有辦法領略的美味。現在有「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」禮盒，這些都再也不是問題！而其喝一瓶少一瓶之珍稀性，讓垂直年份組合更添收藏價值，投資潛力十足；無論是自飲、投資或是送禮，這都是最佳選擇！ ▲收藏垂直連續年份老酒不必靠運氣，在「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」禮盒裡通通都有。（圖／黑松提供） 千日醇不只是老酒，更是好的老酒！這次「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」除了給你好的老酒外，現在還贈送酒迷老饕必備的「白金龍等比造型 3D 悠遊卡」，絕對是今夏最欠收的「醉」夯小物！6月9日上午11點起於全台全家便利商店FamiPort獨家開始預購，建議售價每組1,280元(內含300ml 2015/2016/2017灌裝千日醇共3瓶入、58白金龍3D造型悠遊卡乙個)，限量8,000組，想收藏就得動作快！{實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準} ▲今夏最欠收的「醉」夯小物，除了能品飲垂直年份老酒外，還有超擬真3D金高悠遊卡跟你一起趴趴走。 （圖／黑松提供）