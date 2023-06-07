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許光漢自爆「喝醉睡路邊」荒謬過程　被爆參加《中餐廳7》曖昧回

▲許光漢自爆年輕時「喝醉睡路邊」荒謬過程；被爆參加《中餐廳7》，他曖昧回應：「大家可以期待一下。」（圖／記者陳思誼攝影）
▲許光漢自爆年輕時「喝醉睡路邊」荒謬過程；被爆參加《中餐廳7》，他曖昧回應：「大家可以期待一下。」（圖／記者陳思誼攝影）

記者黃雅琪/台北報導

許光漢擔任酒商代言人，今（7）日出席品牌記者會時他坦言：「酒量隨著年紀增長有變好！」並分享20歲時喝醉酒的經驗：「年輕的時候睡在路邊吧！睡一陣子，起來的時候發現怎麼睡在路邊，就回家了。」他補充，當時喝醉在朋友面前先撐著，等到離開後坐在路邊就不自覺睡著了。對於《中餐廳7》傳出他會參加錄製節目，他也曖昧回應：「大家可以期待一下！」

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▲許光漢坦言酒量隨著年紀增長有變好。（圖／記者陳思誼攝影）
▲許光漢坦言酒量隨著年紀增長有變好。（圖／記者陳思誼攝影）
近來與許多南韓藝人合體跳舞的許光漢，笑虧自己：「我根本不是跳舞，只是比手畫腳而已！」談到7月2日即將來台舉辦粉絲見面會的韓星李帝勳，許光漢透露時間允許的話會幫他應援：「畢竟在韓國受到對方照顧。」工作忙碌不已的許光漢，最近身體健康狀況已有好轉：「前陣子吃東西時間比較沒有固定，這沒辦法的事情。」就連七夕情人節，他也說想必得在工作中度過。

▲許光漢祝福林柏宏拿下北影影帝。（圖／記者陳思誼攝影）
▲許光漢祝福林柏宏拿下北影影帝。（圖／記者陳思誼攝影）
第25屆台北電影獎日前宣佈入圍名單，林柏宏以《關於我和鬼變成家人的那件事》角逐影帝獎項，許光漢則成為最大遺珠：「我第一時間傳訊息給他，希望他拿一座（獎項）回來。超平常心的，因為我覺得比賽本來就有輸有贏，自己覺得有挑戰到想挑戰的東西，比較重要。」被問到是否會出席典禮，他自虧：「我又沒入圍我幹嘛去？」笑翻全場。

中國大陸真人實境秀節目《中餐廳7》，近期在網路上流出藝人名單，其中包含許光漢、趙又廷、林允等人，預計6月底、7月初會在匈牙利錄製，許光漢語帶曖昧的說：「大家可以期待一下！」沒有直接否認傳聞一事。而許光漢明日將出席「抖音電影奇遇夜」，再度飛往中國大陸也間接提升這則傳聞的可信度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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