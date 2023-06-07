尷尬！與中常委便當會吃「老三盒餐」　侯友宜：努力拚到第一

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侯友宜說，過去在新北市擔任副市長、市長的13年間碰到許多地方無法解決的問題，這些年透過立法院黨團、黨中央各級幹部及中常委來反映地方的心聲，像是在疫情期間的入境普篩、和新北市的核能安全等，但即便用誠懇的態度，央求中央，中央政府仍該做的都沒做，地方碰到的問題越來越多。
「一生就是國家、正義、榮譽」侯友宜強調，為國家奉獻是自己不變的信念，民進黨不願意為民眾解決問題就下架他，無論是兩岸和平、經濟發展，讓大家一起完成人民最大的期待。
侯友宜表示，過去外界有人批評他說歲月靜好，但這不就是人民心中的期待？謝謝所有人的努力，會和大家一起負重前行，讓民眾能夠過好的生活。至於大家對局勢的擔憂，自己也能夠理解，將以置生死而不顧的決心，堅定腳步，相信一定可以快速的展現成效。
侯友宜也指出，這兩週陸續到高屏、台中、竹苗等地向地方請益，明天選辦、中央黨部、立法院黨團、智庫將召開四方平台會議，他們步伐一致、團結一心，唯一目標就是下架民進黨，讓好的團隊，能夠來守護中華民國，讓台灣這塊土地，可以平安永續發展。
另外，對於今天餐敘訂的「老三盒餐」，引發一些討論，侯友宜選舉工作室表示，侯友宜得知後打趣地說，今天中午的便當非常好吃，便當店的名稱叫「老三」，也蠻有趣的，不過便當最重要的就是好吃及健康，「我相信，只要大家一起努力，我們『越呷越唰嘴』(台語，越吃越順口)，拚到第一名！」