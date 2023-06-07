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台積電美國員工「水土不服」　人力銀行曝海外徵才痛點

▲針對台積電美國廠員工不習慣公司企業文化，認為生活與工作無法達到平衡，台積電董座劉德音一番「不要來」引起熱議，人力銀行專家表示這是每個企業海外布局會遇到的難題。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對台積電美國廠員工不習慣公司企業文化，認為生活與工作無法達到平衡，台積電董座劉德音一番「不要來」引起熱議，人力銀行專家表示這是每個企業海外布局會遇到的難題。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

針對台積電美國廠員工不習慣企業文化，認為生活與工作無法達到平衡。台積電董事長劉德音昨（6）日指出，「不願意值班的人，不要來這個產業，因為這產業並不是只有高薪，而是要真正對產業有興趣」。人力銀行專家則說，這是每個企業海外布局都會遇到的難題，因此徵才時，某種程度就要讓當地民眾認同企業文化才會順利。

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近來美媒「財星雜誌」（Fortune）報導，有台積電工程師分享，他在辦公室睡了一個月，每天工作12小時是基本，週末要輪班也是常態，認為工作和生活難以平衡。另外，也有工程師表示，「台積電是服從文化，員工感到不習慣，認為台積電並未為美國做好準備」。

為此，台積電董事長劉德音在股東會上以及會後媒體詢問時表示，目前在台灣推動多元包容性工作環境，坦言某些員工管理能力還不夠，在管理方面確實有些困擾，但如何管理世界人才，台積電正在學習。還說「不願意值班的人就不要來這個產業」，他解釋主要原因是這個產業不是只有高薪，而是要真正對這個產業有興趣。

人力銀行專家、yes123發言人楊宗斌表示，其實這是每個企業海外布局都會遇到的問題，連去中國大陸設廠，即使都是講華文，可能都會有當地員工適應力的問題，或造成員工認知上的落差，更何況是到歐美設廠。他坦言，不管去哪個國家，要將台灣的企業文化完全複製到海外廠其實不太容易。

不過，楊宗斌強調，只要企業到海外設廠徵才時都會考慮到這點，只是需要企業多多考量當地民情與勞動法規，尤其在歐美，很多勞動法規跟台灣不一樣，可能更重視工作時間不能過長，或更重視生活與工作的平衡。因此，如果當地徵才要順利的話，某種程度上也要讓人家認同你的企業文化。

事實上，台積電目前面臨美國廠員工適應力問題，正逐步學習管理世界人才，無獨有偶，赴德國設廠雖還沒定案，但劉德音透露對供應鏈和人力資源比較擔心，但當地政府承諾會解決並建立起來，像是人才培訓的部分，可能會有德國交換學生來台受訓，且表示德國是很不一樣的制度，即便還沒建廠，但HR（人資）已經先行，主要是針對董事會、公會、人才供應等已經在做準備。


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