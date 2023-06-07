台積電美國員工「水土不服」　人力銀行曝海外徵才痛點

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為此，台積電董事長劉德音在股東會上以及會後媒體詢問時表示，目前在台灣推動多元包容性工作環境，坦言某些員工管理能力還不夠，在管理方面確實有些困擾，但如何管理世界人才，台積電正在學習。還說「不願意值班的人就不要來這個產業」，他解釋主要原因是這個產業不是只有高薪，而是要真正對這個產業有興趣。
人力銀行專家、yes123發言人楊宗斌表示，其實這是每個企業海外布局都會遇到的問題，連去中國大陸設廠，即使都是講華文，可能都會有當地員工適應力的問題，或造成員工認知上的落差，更何況是到歐美設廠。他坦言，不管去哪個國家，要將台灣的企業文化完全複製到海外廠其實不太容易。
不過，楊宗斌強調，只要企業到海外設廠徵才時都會考慮到這點，只是需要企業多多考量當地民情與勞動法規，尤其在歐美，很多勞動法規跟台灣不一樣，可能更重視工作時間不能過長，或更重視生活與工作的平衡。因此，如果當地徵才要順利的話，某種程度上也要讓人家認同你的企業文化。
事實上，台積電目前面臨美國廠員工適應力問題，正逐步學習管理世界人才，無獨有偶，赴德國設廠雖還沒定案，但劉德音透露對供應鏈和人力資源比較擔心，但當地政府承諾會解決並建立起來，像是人才培訓的部分，可能會有德國交換學生來台受訓，且表示德國是很不一樣的制度，即便還沒建廠，但HR（人資）已經先行，主要是針對董事會、公會、人才供應等已經在做準備。