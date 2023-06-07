HUSH首次叩關歌王！搶在金曲獎前 曝「重大喜訊」
連續兩年獲得金曲獎作曲人的HUSH，今年憑著專輯《娛樂自己》甫入圍第34屆金曲獎最佳華語男歌手、最佳華語專輯、年度專輯大獎的肯定，出道8年首度搶歌王，對他來說格外有意義，「我雖然是創作歌手，但近幾年大家都覺得對我創作多過於歌手，所以能夠以歌手入圍很開心。」在金曲獎揭獎前，他宣布6月28日在台北legacy舉辦「From HUSH」演唱會，與歌迷同歡同樂，演唱會門票6月9日中午12點正式開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
才剛在深圳、蘇州、南京、重慶、長沙、武漢舉行「娛樂自己」巡迴演出的HUSH，一開票就多城售罄，甚至有從廣州、香港等各地趕來的歌迷擠爆演唱會現場，得到非常熱烈的迴響，他說：「這次巡演印象最深刻的就是不管是新歌、舊歌，歌迷都會一起大合唱，當歌迷新歌大合唱時很感動，代表大家也聽了新歌，喜歡我的新歌。」各地歌迷留言敲碗開唱， HUSH終於宣布透過「From HUSH」演唱會和台北樂迷見面，有別於「Room Tour」和歌迷距離最近的小型演唱會，這是他專輯發行後，第一個在台北的千人專場演出，他透露曲目上將會有所調整，讓歌迷有截然不同的感覺。
無論是「From HUSH」演唱會、或是關上房門創作的專輯《娛樂自己》，都能感受最真切的HUSH，最直白、最坦露地本位演出，從發片至今，從演唱會到金曲獎入圍肯定，在這段音樂旅程中，他也一度心裡忐忑不定，他說：「這張專輯改變過去創作模式，在寫歌當下有不安，必須把擋在前面的題目移開，自己樣貌給大家看，到現在金曲獎或演出，受到好評，曾經那些不安或擔心，事後驗證是多心的，這次改變算成功的吧！」