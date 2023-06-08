高市第2季開發區土地標售　新台17線優質建地亮眼登場

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第71期重劃區，位於本市三民區高雄火車站區域，開發完成後，鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷的優質生活圈。本季首次推出1筆面積約453坪特定商業區角地，位於大港街及10米計畫道路，近台鐵及高捷車站、綠園道及龍江公園，使用強度高，住商皆宜。
地政局指出，第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武中學及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。本季推出2筆住宅區土地亦為首次標售，1筆位於水管路二段，面積約286坪，可興建集合住宅；另1筆臨中正路及文安二街，面積約26坪，適合自用住宅。
中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季在德旺街推出1筆住三土地，面積約245坪，近同盟三路及美都公園，區位條件佳。
第13期重劃區，位於民族一路東側、南臨綠園道，區內有科工館、婦幼館，休閒條件佳，本次推出1筆面積約245坪住三土地，近科工館車站及興建中輕軌大順九如C30站，交通便利，為優質住宅用地。
地政局表示，另第33期、93期重劃區及大寮農地重劃區各推出1筆土地，供投標人多種選擇。
第2季土地標售作業於6月7日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。