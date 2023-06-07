政壇「#MeToo」風暴燒至校園　教育部：零容忍、有嚴謹調查程序

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教育部提到，教育部及各地方教育主管機關，多年來持續對各級學校人員教育宣導或以公函，宣示對校園性別事件「零容忍」的決心或作法，針對校園性別事件已定有清楚及嚴謹的調查處理程序。
教育部說，各級學校均依法成立性別平等教育委員會，研擬校園性侵害、性騷擾或性霸凌的防治規定，建立性別平等的安全校園空間。校園性騷擾事件經學校調查屬實後，學校應依相關法律，對行為人予以記過、解聘、停聘、不續聘、終止契約關係、終止運用關係或其他適當之懲處。
另外，《性別平等教育法》第27條之1規定，有情節重大的性騷擾行為，學校應予解聘。《教師法》亦有相關規定，經學校相關委員會調查確認有性騷擾行為，有解聘及終身不得聘任為教師之必要，應予解聘；該解聘教師將列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，各級學校均不得聘任。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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