郭碧婷產後遭批「仙氣全失」！她感嘆是拿命在生小孩　揭當媽辛酸

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張齡予分享自己當媽後的心得，帶小孩時盡量不要化妝，就怕小孩手上或臉上沾到化妝品吃進去；出門穿著寬鬆、好行動最重要，最好衣服沒有扣子或裝飾，「因為小孩都會在媽媽身上滾來滾去，就怕讓他摩擦到過敏或者戳到！」再者，媽媽的頭髮一定要盤起來，避免小孩去抓，並不是無心打扮。
對於郭碧婷身後有拔罐痕跡，被網友解讀是身材不如過去，不打算回歸演藝圈，張齡予表示每個小孩都是拿命在生，加上郭碧婷生兩個身體肯定更傷，不解為何網友還要拿這點攻擊她，「我也是這樣現況啊，誰說我對自己未來沒有期許自我實現啊！」
張齡予坦言自己產後也受到歧視媽媽外貌的言論，「不知情的觀眾說我越減越肥，產後還沒瘦回產前時，被人酸不要想工作了就好好在家帶小孩」，她委屈表示要瘦回來也是因為想重拾生活節奏、想要健康，媽媽們一個孕期為小孩五臟六腑移位、荷爾蒙代謝都變化，還要受到酸民各種批評，讓她直呼「努力生養下一代還被這樣酸，誰敢生啊？」
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