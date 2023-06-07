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郭碧婷產後遭批「仙氣全失」！她感嘆是拿命在生小孩　揭當媽辛酸

▲郭碧婷被拍到產後現身商場，網友形容她仙氣全失，主播張齡予因此怒轟酸民「根本集體罷凌」。（圖 ／郭碧婷工作室微博）
▲郭碧婷被拍到產後現身商場，網友形容她仙氣全失，主播張齡予因此怒轟酸民「根本集體罷凌」。（圖 ／郭碧婷工作室微博）

記者薛羽彤/綜合報導

郭碧婷2019年與香港影視大亨向華強兒子向佐結婚，陸續生下一對兒女，近日郭碧婷被拍到以休閒樸素的樣貌帶小孩外出，被網友形容女神仙氣不再，對此，同為人母的主播張齡予氣憤表示：「每個小孩都是拿命在生，你都知道生兩個很傷了。」抨擊那些鍵盤俠根本是集體霸凌一位媽媽。

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▲網友拍下郭碧婷帶小孩逛街的模樣。（圖／翻攝自微博）
▲▼網友拍下郭碧婷帶小孩逛街的模樣。（圖／翻攝自微博）
▲▼網友拍下郭碧婷帶小孩逛街的模樣。（圖／翻攝自微博）
 
張齡予今（7）日在臉書上表示，看到郭碧婷遭網友批評產後身材的新聞，同為人母的她暴氣表示，「沒有特殊場合的時候，一般人不也是這個打扮嗎？」認為郭碧婷只是穿寬鬆休閒服裝，就被解讀「氣質女神消失」，覺得酸民就是為了酸而酸，「講這話能聽嗎？」

張齡予分享自己當媽後的心得，帶小孩時盡量不要化妝，就怕小孩手上或臉上沾到化妝品吃進去；出門穿著寬鬆、好行動最重要，最好衣服沒有扣子或裝飾，「因為小孩都會在媽媽身上滾來滾去，就怕讓他摩擦到過敏或者戳到！」再者，媽媽的頭髮一定要盤起來，避免小孩去抓，並不是無心打扮。

▲張齡予替郭碧婷收到酸民批評抱不平。（圖 ／張齡予臉書）
▲張齡予替郭碧婷受到酸民批評抱不平。（圖 ／張齡予臉書）
對於郭碧婷身後有拔罐痕跡，被網友解讀是身材不如過去，不打算回歸演藝圈，張齡予表示每個小孩都是拿命在生，加上郭碧婷生兩個身體肯定更傷，不解為何網友還要拿這點攻擊她，「我也是這樣現況啊，誰說我對自己未來沒有期許自我實現啊！」

▲主播張齡予（右）開刀麻醉前大哭。（圖／翻攝自張齡予臉書）
▲主播張齡予（右）當媽後能體會媽媽們的辛苦。（圖／翻攝自張齡予臉書）
張齡予坦言自己產後也受到歧視媽媽外貌的言論，「不知情的觀眾說我越減越肥，產後還沒瘦回產前時，被人酸不要想工作了就好好在家帶小孩」，她委屈表示要瘦回來也是因為想重拾生活節奏、想要健康，媽媽們一個孕期為小孩五臟六腑移位、荷爾蒙代謝都變化，還要受到酸民各種批評，讓她直呼「努力生養下一代還被這樣酸，誰敢生啊？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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