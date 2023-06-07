瘦子忍不住了！結婚剛滿1年 要求她們穿泳衣「想看比基尼辣妹」
匯集本色音樂「兄弟本色」、「頑童MJ116」兩大組齊聲獻藝的「本色音樂季－水某音樂節」，於7月8日、9日在桃園陽光劇場狂歡登場，一口氣徵召張震嶽、MC HotDog熱狗、小春、瘦子、大淵、呆寶靜、YELLOW黃宣、HowZ、嘻哈團體歐陽素貞（Starr Chen、Tipsy）、DJ Afro，總共十組音樂人在這兩天輪番上陣接力開炸。去年5月宣布結婚的瘦子，更直接要求當天來的男女們，要穿泳衣、海灘褲，直言：「就是想看比基尼辣妹。」
記者吳雨婕/綜合報導
其中「兄弟本色」的張震嶽、MC HotDog熱狗、大淵還將兩天的表演中大搞「分身」，22年前以「DJ Orange」身分出過兩張DJ電音專輯的張震嶽，這次為了本色音樂季重出江湖，當時經營DJ身分有聲有色的他還跑去夜店放歌轟動一時，中間儘管有幾次因為「手癢」而短暫出來放歌，但以「DJ Orange」身分在大型音樂祭上表演可說是頭一遭；同樣也有DJ身分的大淵，這次將聯手DJ Afro一起開炸現場歌迷；至於本色音樂大佬MC HotDog熱狗，他將在兩天的節目中分飾「老狗」MC HotDog熱狗 及「新狗」姚中二兩個分身，將在兩天演出分別唱出不同時期的新舊經典歌。
此外，鑒於本色音樂首度辦趴的日子倒數一個月，熱狗、瘦子、大淵、小春等人特別在百忙之中抽空開會，首波會議才一開始熱狗就先聲「發難」表示要改節目名稱，聯想到這次以「潑水」為主題辦趴的他果斷提出：「大家都知道這次音樂季是本色音樂的同樂會，為了要凸顯強化『水』這個概念，想到玩水就應該是有很多妹跟比基尼，我覺得應該直接叫『水某音樂節』！」沒想到讓在場的人都大笑，馬上舉同意票，更稱讚熱狗太會想標題，「有水；又有比基尼美女，水某真的讚！」其中張震嶽聽聞後馬上附議，「音樂季跟水有關，加上女粉絲廣義上來講都是我們的『某』，讚啦！水某NO.1！」
有趣的是，在旁的瘦子更提出「實際建議」，要求買票的粉絲直接穿海灘褲及比基尼來現場玩，他笑說：「既然要聽歌又要玩水，衣服濕濕黏黏的不舒服，不如瀟灑一點，女生穿泳衣、男生穿海灘褲，當夏日趴踢一起嗨！」此話一出被在場的工作人員虧說「根本想看比基尼辣妹！」結果瘦子妙回：「我看比基尼（辣妹），還需要理由嗎？當然就是想看呀！」