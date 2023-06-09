整理成師1／疫情關出斷捨離風潮　「整理師」成疫後大熱門

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業界知名的整理師，同時也跟末羊子共同創立整理服務公司的Blair，提出另一個整理風潮的源頭，來自於串流平台Netflix2019年上架的《怦然心動的人生整理魔法》，有收納女王之稱的近藤麻理惠在節目中幫客戶改造居家環境，當時全球掀起斷捨離和整理熱潮，流行也不意外的橫掃台灣；2021年的韓國影集《我是遺物整理師》進一步讓外界認知到整理師原來也是一門職業。
不過整理師到底要做什麼？又是誰有這些需求？《NOWnews今日新聞》實際跟著擔任整理師5年的整理師小慈一起上工，整理客戶L小姐客廳的雜物櫃。
走進混亂現場 整理師為瑣碎物品建立收納系統
「維持收納系統容易，但建立系統很困難」L小姐解釋從小由於父親嚴格要求房間的整潔，導致自己反而對整理有恐懼感，因此決定花錢請專業協助，除了減輕自己的心理壓力，也能建立家中的收納系統，加上年底有搬家計畫，也需要將物品減量。
小慈在整理前就請L小姐傳需要整理的櫃子照片和尺寸，因此小慈當天可帶著預買的收納盒櫃到場，接著進行「下架、分類、篩選、配置、上架」的流程。L小姐家中的四層落地木櫃，每層都有書、零錢、飾品、名片、公仔、旅行紀念品、寵物食品或被遺忘的過期健康食品，混雜堆成座座小山，木櫃也因年久失修前傾歪斜，因此L小姐放不下的薰香、精油產品自然地蔓延到一旁的電視櫃。
整理師拿出自備的分類袋，把雜物一一下架同時分類，一邊跟客戶確認該丟還是留下，清空櫃子後再詳細確認每項物品的去留，接著依照物品不同的使用情境配置不同的收納盒，並依照客戶身高、使用習慣安排收納位置，「這邊是小美妝工具，收納袋在這邊」上架完成後小慈一一對客戶說明收納模式和物品位置，確認符合客戶的使用習慣。這些流程乍聽下不難，但從旁觀察整理過程，第一線的感受是瑣碎和繁雜，需要高度專注力、耐心和體力。
「原來自己家也會有這樣子的環境空間」L小姐回想第一次找整理師來整理衣櫃後，開始對自己家有截然不同的感受，因此後續又找上小慈整理舊家和書櫃。經過4小時，L小姐原本失控的木櫃進駐收納箱後，物品不僅整齊的待在各自的區域，外盒也有標籤註明分類；原本堆滿物品的四層架，在整理師整理收納加上物品減量，清出一層多餘空間，視覺上從雜亂轉變為清爽明亮；原本在電視櫃上的瓶瓶罐罐也回到木櫃上。整理過程中L小姐大多在一旁的書桌工作，只有下架和確認環節需要她參與確認物品去留，她笑說自己整理常常會因為看到物品陷入回憶，整理下來反而花更久時間，L小姐認同的表示「有些事還是要交給專業」。