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一次看！乳房X光攝影流程4步驟、異常結果處理指引　3異狀應盡速就醫

一次看！乳房X光攝影流程4步驟、異常結果處理指引　3異狀應盡速就醫
一次看！乳房X光攝影流程4步驟、異常結果處理指引　3異狀應盡速就醫

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】目前，國健署有補助45歲以上至未滿70歲婦女、40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。不過，許多女性卻因為不知道乳房攝影會如何進行檢查，或是聽說乳房攝影檢查很痛而害怕檢查。

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事實上，乳房X光攝影檢查只需要4步驟，不需花太多時間就可以完成。國健署癌症防治組組長林莉茹、中華民國放射線醫學會姚敏思醫師針對檢查方式、流程，以及檢查異常的處理方式一一說明，呼籲民眾別因害怕而錯失早期發現、早期治療乳癌的機會。

乳房X光攝影怎麼做？　4步驟流程曝

根據國健署109年癌症登記資料及衛生福利部110年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第一位（共計15,259人）及死亡率第二位（共計2,913人），乳癌發生高峰為45-69歲。

定期乳房X光攝影有助於早期發現乳癌，可以降低41%的死亡率。此外，林莉茹組長提到，0、1期乳癌的5年存活率是100%，因此定期檢查、早期發現早期治療相當重要。

不過，許多人卻因為對檢查方式不了解而害怕定期乳房X光攝影檢查。林莉茹組長說明，乳房X光攝影其實只需以下4步驟：

  1. 換衣服：
穿2件式衣服做檢查，取下上半身的衣物、飾品等，避免造成干擾，並更換檢查服。

  1. 聽解說：
全程由專業女性放射師（士）來解說、操作整個檢查流程

（1）說明乳房X光攝影流程及注意事項

（2）調整正確的姿勢

（3）將乳房托放在特殊的X光片箱上

（4）使用一種透明塑膠平板，平壓在乳房上

  1. 拍影像：
基本篩檢影像攝影，原則上為左右2側乳房各拍攝2張（正向、斜向1張），並依照不同狀況或需求評估是否增加拍攝張數，全程由女性放射師進行影像拍攝，女性朋友可以安心接受檢查

  1. 等報告：
結束後便可著衣，向醫院櫃檯確認檢查結果報告之通知方式及時間。

姚敏思醫師提到，由於攝影檢查需要用壓迫板壓迫，才能清楚拍出解析度高、對比度高的乳房組織影像，以發現早期原位癌的細微鈣化，檢查時可能會有點不舒服，不過5－10秒就可完成攝影檢查，希望民眾可以稍微忍耐一下不適感，也別因檢查壓迫疼痛就不進行檢查。

篩檢異常、乳房3異狀　盡速就醫診斷

篩檢結果若有異常，民眾不用驚慌，林莉茹組長表示，應儘速至醫療院所，接受進一步檢查，以確認是否為乳癌，若經確診為乳癌，應依醫師指示接受正規治療並返診檢查。

除此之外，林莉茹組長也提醒，如果民眾有發現以下3異狀，也應盡速就醫，包括：

  • 乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢
  • 乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊
  • 乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58073

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