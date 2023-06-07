一次看！乳房X光攝影流程4步驟、異常結果處理指引　3異狀應盡速就醫

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乳房X光攝影怎麼做？ 4步驟流程曝根據國健署109年癌症登記資料及衛生福利部110年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第一位（共計15,259人）及死亡率第二位（共計2,913人），乳癌發生高峰為45-69歲。
定期乳房X光攝影有助於早期發現乳癌，可以降低41%的死亡率。此外，林莉茹組長提到，0、1期乳癌的5年存活率是100%，因此定期檢查、早期發現早期治療相當重要。
不過，許多人卻因為對檢查方式不了解而害怕定期乳房X光攝影檢查。林莉茹組長說明，乳房X光攝影其實只需以下4步驟：
- 換衣服：
- 聽解說：
（1）說明乳房X光攝影流程及注意事項
（2）調整正確的姿勢
（3）將乳房托放在特殊的X光片箱上
（4）使用一種透明塑膠平板，平壓在乳房上
- 拍影像：
- 等報告：
姚敏思醫師提到，由於攝影檢查需要用壓迫板壓迫，才能清楚拍出解析度高、對比度高的乳房組織影像，以發現早期原位癌的細微鈣化，檢查時可能會有點不舒服，不過5－10秒就可完成攝影檢查，希望民眾可以稍微忍耐一下不適感，也別因檢查壓迫疼痛就不進行檢查。
篩檢異常、乳房3異狀 盡速就醫診斷篩檢結果若有異常，民眾不用驚慌，林莉茹組長表示，應儘速至醫療院所，接受進一步檢查，以確認是否為乳癌，若經確診為乳癌，應依醫師指示接受正規治療並返診檢查。
除此之外，林莉茹組長也提醒，如果民眾有發現以下3異狀，也應盡速就醫，包括：
- 乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢
- 乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊
- 乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58073
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