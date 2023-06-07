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性騷事件頻傳　朱立倫：國民黨堅定保障性別平權、維護受害者權益

▲朱立倫在國民黨中常會中強調，一定會堅定守護性別平權。（圖／國民黨提供）
▲朱立倫在國民黨中常會中強調，一定會堅定守護性別平權。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

中國國民黨主席朱立倫今（7）日在中常會發表談話時表示，最近台灣社會發生很多性騷擾事件，過程中看到職場性騷擾竟然很多被掩蓋、被遮掩或讓大家看不見。他們一定要堅定保障性平，尤其是很多被騷擾的受害者權益，以及在法律與尊嚴上都要堅定地維護。

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朱立倫指出，國民黨要保障性平，堅定維護大家免於性騷擾，黨內機制於106年法律通過後就已經訂定相關保障機制，包括性平委員會的設立與申訴的機制。對於在國民黨工作的同志都要予以保障，也希望這個機制不但日新又新地隨時予以修正，更擴大保障所有在黨內工作的同志權益，也絕不允許任何上級或長官掩蓋事實或遮掩被騷擾的事件。

對於不是在工作職場上或不是在國民黨黨部工作的黨員同志，朱立倫指出，若有發生任何騷擾事件，國民黨也建立一套完整的機制，透過法律的保障，加上相關申訴、考紀等制度，嚴格與堅定地來面對，我們絕對不會逃避、偏私，一定會以法為基礎、以事實為根據來保障受害者，同時勿枉勿縱，讓社會能夠透過性平的教育，更積極防治任何未來發生的情況，這是國民黨堅定的立場。

除了性騷擾議題以外，朱立倫表示，最近大家最關心缺電議題，「護國神山」台積電的董事長劉德音很無奈地說「我們只能相信政府」，但工商企業界、美國商會對台灣缺電的危機，認為是台灣最大的經濟上、也是國家安全危機。台灣經濟是靠出口、靠高科技產業，任何一次斷電、缺電對台積電或每家科技大廠都是嚴重的傷害。

朱立倫表示，國民黨是當時創建台積電的政黨，民進黨卻是讓台積電缺電的政黨、讓台灣很多產業缺電的政黨。一定要非常嚴肅地面對台灣真正的能源問題、缺電的議題。國民黨總統候選人侯友宜提出非常務實的能源配比，台灣不缺電的基本要求之下，核電還是我們必要的能源，這態度不能改變。因為缺電會造成全民經濟的傷害，更嚴重是很可能造成國家安全最大的危機。

朱立倫表示，昨天他接待AIT理事主席時提及，國民黨能源政策是最務實穩健的，台灣產業特別強調不能缺電，且缺電會造成國家安全的問題。當前兩岸之間的緊張或對國家安全的重視，是全世界非常關心的；但民進黨錯誤的能源政策可能造成台灣最大的國家安全破口。他相信美方的朋友或多次來訪的國際朋友都非常清楚的了解國民黨的立場，也覺得國民黨的立場才是真正愛台灣、穩健保護台灣的能源政策。

談及今天提名的五位立委參選同志，朱立倫表示，有兩位是較資深的民意代表，一位是連任三屆的呂玉玲同志，一位是高雄連四霸的議員陳美雅同志，兩位都是通過黨內的初選民調而勝出。另外三位是徵召的同志，都是非常年輕，也都在地方深耕，讓大家非常肯定，包括屏東選區黃明賢同志，他已經在屏東擔任了兩屆的議員，今年剛剛滿四十歲；台東部分要徵召黃建賓同志，也是非常年輕、四十幾歲，已經擔任過兩屆代表會主席、兩屆的大武鄉鄉長，他的形象非常的好。澎湖選區將徵召吳政杰同志，他擔任過兩屆的鄉長、兩屆的議員，是在當地紮根的優秀年輕人，希望這些新人也能獲得大家的肯定與加油。

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