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日本鋒面滯留防激烈降雨　颱風谷超恐接力影響

▲日本部分地區6月8日到9日可能因鋒面影響帶來強降雨，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能出現災情。另外，今年第3號颱風谷超（國際命名: GUCHOL）下週起可能也將影響日本。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
▲日本部分地區6月8日到9日可能因鋒面影響帶來強降雨，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能出現災情。另外，今年第3號颱風谷超（國際命名: GUCHOL）下週起可能也將影響日本。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

中央社

（中央社東京7日綜合外電報導）日本部分地區6月8日到9日可能因鋒面影響帶來強降雨，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能出現災情。另外，今年第3號颱風谷超（國際命名: GUCHOL）下週起可能也將影響日本。

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日本放送協會（NHK）報導，受到鋒面影響，西日本及東日本靠太平洋側地方從6月8日到9日可能將出現非常激烈降雨，上週因破紀錄大雨受災的地區，降雨也可能再度增強，必須嚴防土石災害等災情。

氣象廳表示，日本今天從西日本到東北地方廣泛地區都是晴朗高溫的天氣，預測許多地方下午最高溫都將超過攝氏30度。

不過，目前在日本南方的梅雨鋒面逐漸北移，預估6月8日到9日將滯留在西日本到東日本上方，並有可能帶來激烈降雨。

根據預測，6月8日中午到9日中午的24小時累積雨量，九州南部最多可能上看200毫米到300毫米；九州北部、四國地方、近畿地方、東海地方及關東甲信地方，最多可能達100毫米到200毫米。

上週因破紀錄大雨受災的地區預測降雨也會增強，升高土石災害發生危險性。

氣象廳呼籲民眾嚴防可能發生的土石災害、低窪地區淹水及河水上漲等，並在雨勢增強前提前做好相關準備，留意最新氣象資訊及確認各級地方政府發布的避難情報。

另外，日本氣象協會指出，沖繩從本週末起可能受到大浪等影響，隨著谷超行進路線變化，風勢也可能增強轉為惡劣天候。

日本上週受到今年第2號颱風瑪娃帶來的暖濕空氣流入梅雨鋒面影響，讓離瑪娃有一段距離的本州島部分地區出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），降下破紀錄大雨。

目前的梅雨鋒面下週也將沿著本州島南岸延伸，如果朝鋒面行進的谷超周邊暖濕空氣再度流入的話，從九州到東北地方的大範圍地區都有可能出現大雨。

谷超目前持續增強並往北行進，預測6月10日時將增強到日本氣象廳分類的「強烈颱風」，並在6月11日時朝日本南方移動。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120607

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