英國政府機構敏感場所　將移除中國製監控設備

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兩名消息人士表示，該命令針對的是全球兩大影像監控設備製造商海康威視和大華。
各部門首長預料將向保守黨鷹派議員保證，在法案成為法律後的6個月內，他們將公布承諾的時間表。
內閣辦公廳國務大臣奎恩（Jeremy Quin）說：「這些新措施將保護我們的敏感部門免受可能威脅國家安全的企業侵害，並對想要傷害英國的敵對分子起到堅定的嚇阻作用。」除了這些措施外，他還宣布政府採購法的一系列新修正草案。
去年11月，內閣辦公廳要求政府部門停止安裝受制於中國國家情報法的企業生產的視訊監控設備。中國國家情報法強制組織「支持、協助和配合」國家情報工作。
這道新命令將意味從政府財產中移除大量現有設備。根據英國生物識別和監控攝影設備署署長桑普森（Fraser Sampson）研究，英格蘭和威爾斯警方所使用的監視設備，至少1/3是海康威視產品。
這2名消息人士表示，監視器的平均壽命為7年，政府拆除設備的時間表將會加快很多。
內閣辦公廳還宣布將成立一個新部門，來調查「可能對國家安全構成風險的供應商，並評估是否應禁止企業參與公共採購」。
海康威視和大華沒有立即回應置評請求。海康威視先前曾表示，認定該公司對國家安全會構成威脅「絕對是錯誤的」，並表示有關設備是不能將用戶的數據傳輸給第三方。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120607